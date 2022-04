Banda Dire Straits Legacy apresenta show em Fortaleza em maio

Turnê celebra os 45 anos de um dos maiores grupos do rock britânico. Evento acontece no Colosso Fortaleza

Boa notícia para os fãs de rock: o grupo Dire Straits Legacy realiza show em Fortaleza no dia 13 de maio. O evento acontece no Colosso e faz parte do cronograma de ações promovidas pela VCI SA, desenvolvedora da rede de hotéis Hard Rock no Brasil. A empresa tem como intuito incluir a capital cearense no circuito de grandes turnês musicais e, no próximo mês, traz uma das maiores bandas do rock britânico. A venda dos ingressos, que ainda não teve data de início anunciada, será no site Bilheteria Virtual e nos pontos físicos do Hard Rock Cafe, Planet CDs e na Galeria Pedro Jorge.

A setlist da apresentação conta com sucessos como “Sultans of Swing”, composta pelo guitarrista, Mark Knopler, assim como "Solid Rock", "Expresso Love" e "Walk of Life". Músicas mais recentes, como "On Every Street" e "Down To The Waterline" também vão estar na turnê. A apresentação atende aos protocolos de segurança da pandemia e o público deve apresentar comprovante com as três doses da vacina contra a Covid-19.

A Dire Straits Legacy é uma banda britânica fundada em 1977. Mesmo com apenas seis álbuns de estúdio, o grupo ultrapassou a marca de 100 milhões de discos vendidos e alcançou reconhecimento internacional. A passagem pelo Brasil também simboliza uma celebração de Alan Clark (teclados), Andy Treacey (bateria), Jack Sonni (guitarra), Mel Collins (sax), Primiano Dibiase (teclados) e Trevor Horn (baixo) pelos 45 anos da DSL.

Os clientes do "Residence Club at the Hard Rock Hotel", hotel localizado na Praia de Lagoinha, poderão participar de sorteios exclusivos de entradas para o show pelas redes sociais das franquias. Mais detalhes serão divulgados nas próximas semanas.

Dire Straits Legacy em Fortaleza

Quando: 13 de maio

Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz)

Mais informações: No Instagram do Mundo VCI e Hard Rock Cafe Fortaleza

Venda de ingressos será realizada no site da Bilheteria Virtual e nos pontos de venda físicos do Hard Rock Cafe Fortaleza no RioMar Shopping (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu), Planet CDs e Galeria Pedro Jorge (Rua Senador Pompeu, 834 - Centro - Fortaleza).

