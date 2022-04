Domingo Maior hoje, 10/04: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 10 de abril (10/04). Longa começa de madrugada, após o Big Brother, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior na madrugada de domingo, 10 de abril (10/04), para segunda-feira, 11, na programação da TV Globo, à 00h30min (horário de Brasília). Trata-se de “Rebelião". Longa-metragem será exibido logo depois do Big Brother Brasil.

Copper Jack Stone comete um crime para ser intencionalmente preso e colocado na prisão junto com Balam, um chefe da máfia russa que comanda a força policial até por trás das grades.

Mesmo cercado por seus capangas e guardas, Balam não imagina que Copper está lá para vingar a morte.

O filme, que é dirigido por John Lyde, conta com Matthew Reese, Dolph Lundgren, Danielle C. Ryan, Chuck Liddell, Michael Flynn e Eve Mauro no elenco.

Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 10

Rebelião

Quando: hoje, na madrugada do domingo para segunda-feira, 00h30min

Onde: No canal aberto da Globo

