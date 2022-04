Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que vai fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte preparou uma lista de lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

No Amazon Prime Video, há a estreia do filme “All The Old Knives”. No enredo, terroristas fizeram centenas de pessoas como reféns em Viena. Na tentativa da CIA de realizar um resgate, todos os planos dão errado.

Seis anos depois, as situações ainda aterrorizam os agentes Henry Pelham e Celia Harrison, que eram amantes na época. Mas o que eles questionam é o que aconteceu com um agente infiltrado.

Outra produção aguardada é "The Outfit", que terá Mark Rylance, Zoey Deutch e Dylan O'Brien no elenco. Leonard é um alfaiate inglês que fazia ternos para a famosa Savile Row, de Londres.

Após uma tragédia pessoal, ele vai morar em Chicago e opera uma pequena alfaiataria. A partir disso, começa a trabalhar para uma família de gangsters.

Já a Netflix adicionou a quinta temporada de “Elite” em seu catálogo. A série espanhola acompanha os estudantes de uma escola de elite que precisam lidar com uma série de problemas.

A continuação conta com participação do ator brasileiro André Lamoglia, que interpreta Ivan, um jovem que será par romântico de um dos protagonistas.

Também há o filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Arie Posin. Na história, uma jovem sobreviveu a um acidente de carro que matou seu ex-namorado. Por causa disso, começa a acreditar que ele está tentando se comunicar com ela.

Netflix

quinta-feira, 7

- De Volta ao Espaço

sexta-feira, 8

- Elite (temporada 5)

- Disque Prazer

- Metal Lords

- Ainda Estou Aqui

- As Garotas de Cristal

- Ovos Verdes e Presunto (temporada 2)

Disney Plus

sexta-feira, 8

- Cavaleiro da Lua (episódio 2)

- Família Radical: Maior e Melhor (episódio 8)

- O Touro Ferdinando

- The Hardy Boys (temporada 1)

- 100% Coco

- Aprendendo com Disney Junior (temporada 1)

- As Tumbas Perdidas

- Portugal: Ecossistemas Extremos

- Desvendando a América Central

- Secret Life of Predatores (temporada 1)

Amazon Prime Video

sexta-feira, 8

- All The Old Knives

- As Agentes 355

- Filmes da saga “007”

- The Outfit

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 7

- A Dupla Explosiva

- O Mercador de Veneza

- O Inocente

- Bola de Fogo

- República Guarani

Mubi

quinta-feira, 7

- David Lynch: A Vida de um Artista

sexta-feira, 8

- Paterson

sábado, 9

- A Viagem

domingo, 10

- Intocáveis



