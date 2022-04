Após dois anos, Fortal retorna em julho à Cidade Fortal

Mais informações sobre as atrações e ingressos serão divulgadas nas próximas semanas

A energia do corredor da folia está de volta. Considerado um dos maiores festivais do País, o Fortal retorna após dois anos sem realização. O evento acontece entre os dias 21 a 24 de julho, com a megaestrutura da Cidade Fortal e a presença dos blocos, abadás e shows.

A organização do evento ainda não divulgou as atrações, mas garantiu que o evento trará uma série de novidades na programação de 2022. Mais informações sobre os blocos, artistas e setores serão divulgadas nas próximas semanas.



O último Fortal aconteceu em 2019. Com quatro dias de programação, o evento teve a presença de Bell Marques, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Simone e Simaria, Matheus e Kauan, Banda EVA, entre outras atrações.

