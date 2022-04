Sana retorna ao presencial neste fim de semana; veja programação

O conceito de multiverso atrai o público a partir da conexão de personagens de diferentes narrativas. Imagina unir tantas histórias assim num evento da vida real? Dragon Ball Z, Round 6, Ru Paul's Drag Race e Harry Potter são apenas algumas temáticas que se encontram em um multiverso ainda mais abrangente, promovido pelo Sana Reencontro, o maior evento de cultura pop e geek do Norte/Nordeste.

Após os anos sem a realização do evento presencial, devido à pandemia de Covid-19, o Sana retorna ao Centro de Eventos nos dias 9 e 10 de abril. Os ingressos estão sendo vendidos online na plataforma sympla e também em pontos de venda físicos. Os valores variam de R$ 45 a R$ 250.

Apesar de retornar ao formato presencial, o evento não abre mão dos recursos online. Através do YouTube, no canal Sana TV, as atrações serão exibidas ao vivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esses quase três anos que ficamos sem evento presencial nos ensinou como fazer um evento online. Logo, surgiu a ideia de que algumas atrações do nosso evento 100% presencial poderia também ser transmitido pelo nosso canal no youtube, o Sana TV. Dará oportunidade a quem não puder ir, além de ampliar fronteiras e divulgar mais ainda marca Sana, que já possui 22 anos", afirma Ricardo Busgaib, diretor do Sana.

Do cosplay ao k-pop

A programação inclui concursos de cosplay e K-pop, Cine Sana, arenas temáticas, salas de games, Artists' alley, dubladores, youtubers e musicais. Uma das atrações é o show do rapper cearense VMZ, conhecido pela música "Plutão".

O cantor paulista MHRAP que traz a temática geek em seus raps, também se apresenta no evento, assim como a banda Detonator, que tem Bruno Sutter como vocalista, e o sanfoneiro Denilson, conhecido por fazer covers de músicas de anime.

A programação também conta com a presença de artistas de outras áreas, como o dublador Wendel Bezerra, responsável por dublar Robert Pattinson no novo filme The Batman. Além disso, Wendell faz as vozes de Bob Esponja e do Goku, de Dragon Ball Z. Uma galera do YouTube também participa do evento: Gabriel Espinosa, o GB12, um dos maiores nomes do cenário FreeFire; Leonardo, do canal Vraunelas, também especialista em free fire; e Leonardo e Miguel, do canal PeeWee.

Já o Artists' Alley reúne 43 artistas nesta edição. Durante os dois dias de evento, ilustradores e quadrinistas comercializam e autografam seus trabalhos. As arenas também são atrações do evento.

Essa edição terá a arena Dragon Ball Z, arena Medieval, com lutas de swordplay, espaço arco e flecha, e a Arena Round 6, inspirada na série sul-coreana que fez sucesso na Netflix. Uma réplica gigante da boneca Younghee, com três metros de altura e cabeça giratória, estará no Sana Reencontro, além de campeonatos de 'batatinha frita 1, 2, 3'. Além disso, o Sana terá a arena Games com competições de Free Fire e The King of Fighters.

Uma das novidades dessa edição é a sala temática Ru Paul's Drag Race, inspirada no reality show de drag queen. O espaço oferece workshop de maquiagem e truques de peruca, costura, debates, interação e pocket show cover. Outra sala temática que não pode faltar nessa edição é a de Harry Potter, com copa das casas de Hogwarts e arena de quadribol.

Os fãs de K-pop também podem comemorar porque o Sana terá concurso de cover de grupos no palco Art & Fest, onde os três primeiros lugares recebem premiação em dinheiro, e o concurso Ultimate Solo para cover de apenas uma pessoa, que será realizado em duas etapas. O primeiro colocado ganhará uma quantia em dinheiro, o segundo lugar receberá um combo de ingressos para a próxima edição e o terceiro colocado ganhará um ingresso para a próxima edição.

Também no palco Art & Fest, o público poderá conferir concurso de cosplays. O Cosplay Sana Reencontro inclui a interpretação do personagem, enquanto o Desfile Cosplay exige apenas o desfile. Os três primeiros lugares de cada formato ganharão prêmio em dinheiro.

Além desses dois concursos, destinados ao público adulto, também terá o Concurso Cosplay desfile infantil, para crianças de 2 até 13 anos. Os três primeiros colocados ganharão kits do Sana.

Sobre o assunto Coldplay anuncia três shows no Brasil em outubro, depois do Rock in Rio

Vila das Artes abre inscrições para propostas de formação em artes circenses

Sana Reencontro

Quando: 9 e 10 de abril

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Pontos de vendas

Online - Sympla

Físico - DOMINARIA (rua Juvenal Galeno, 512 - Benfica); GEEKDEMIA (Shopping Benfica, piso térreo; Shopping Riomar Kennedy, piso L2; Shopping Aldeota, piso L1); GRACOM, no Centro e Sul; IMUGI, na Messejana; YUME (North Shopping Fortal, piso L2; North Shopping Jóquei, piso L2; Iande Shopping Caucaia, piso L1); MR FANTASY, no Centro e no Shopping Parangaba REBOOT (avenida 13 de maio, 2072; avenida Julio Abreu, 160) STUDIO GAMES, no Shopping Iguatemi

Programação

Horário do evento

09/04 - Sábado, 10h às 20h

10/04 - Domingo, 10h às 20h

Horário dos shows

09/04 - Sábado

18h - Rapper VMZ e MHRAP

10/04 - Domingo

17h40min - Detonator e Denilson Félix

Atrações principais

09/04 - Sábado

11h30min - Lançamento da HQ da Reboot;

13h - Concurso Cosplay desfile;

14h35min - Canal Pee-wee;

18h - MHRAP e MVZ.

10/04 - Domingo

11h3min0min - Concurso K-POP Solo - Final;

13h30min - Wendel Bezerra - dublador;

14h35min - Concurso K-POP Cover;

15h50min - Concurso Cosplay - Reencontro;

16h50min - Concurso Cosplay Infantil;

17h - Resultado concurso K-POP;

17h10min - Resultado Concurso Cosplay;

17h40min - Detonator (Bruno Sutter)

*Mais informações nas redes sociais do Sana (@sana_fcnb)

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute podcast clicando aqui.

Tags