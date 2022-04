Museu da Imagem e do Som cancela shows após reclamações de vizinhos

Celebrando sua reabertura, o Museu da Imagem e do Som (MIS) iniciou na última quinta-feira, 7 de abril, uma programação especial que incluia shows musicais de Fernando Catatau, Mateus Fazeno Rock e Vacilant. No entanto, após reclamações de vizinhos, os eventos do fim de semana foram cancelados.

O show de quinta, realizado por Fernando Catatau, foi encerrado antes das 22h. Mesmo assim, vizinhos se sentiram "invadidos" e "incomodados". O Museu fica localizado na Avenida Barão de Studart, no Meireles. Em nota, a equipe do MIS pediu desculpas pela situação.

"Erramos. Não tem um jeito bonito de dizer isso - ou até teria, mas não será política do MIS florear pra melhor passar. Vamos falar a verdade", inicia o pronunciamento publicado nas redes sociais do Museu. "Na empolgação da reabertura do espaço, na vontade de reunir pessoas celebrando a cultura e as artes, planejamos uma sequência de três shows, ontem (Fernando Catatau), hoje (Mateus Fazeno Rock) e amanhã (Vacilant). Mas, a ansiedade às vezes embota os sentidos, e por isso não atentamos para outras questões", escreveram.

"Após a apresentação de ontem (que para o público presente foi incrível, isto é fato), fomos obrigados a rever nosso papel enquanto instituição cultural que não está isolada de uma vizinhança residencial e também hospitalar. Celebrar é maravilhoso, desde que não incomodemos outros que não fazem parte da festa. E se um dos princípios do MIS-CE é o respeito, e se diz que respeito começa em casa, temos que começar pelos nossos vizinhos", afirmaram.

Em um comentário do perfil do MIS no Instagram, que posteriormente foi deletado, foi informado que o equipamento cultural possui uma sala subterrânea na qual pretendem realizar as futuras apresentações para não gerar ruído ao ambiente exterior. Apesar do cancelamento dos shows, as aulas abertas na Praça continuarão sendo realizadas nesta sexta e sábado, 8 e 9 de abril.

Confira o pronunciamento completo:

