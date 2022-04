Vila das Artes abre inscrições para propostas de formação em artes circenses

Profissionais envolvidos com artes circenses podem se inscrever com suas propostas até o dia 25 de abril, por meio de inscrição on-line

A Vila das Artes abriu uma chamada pública para credenciar propostas formativas em artes circenses. As inscrições ocorrem até o dia 25 de de abril, em ficha disponibilizada on-line.

Artistas, técnicos, produtores, gestores de circo, professores e pesquisadores podem inscrever ações que irão compor a programação da escola durante o ano.

Duas categorias estão disponíveis: “Apreciação da arte circense”, com o objetivo de promover oficinas e cursos livres de curta ou média duração; e “Qualificação e aperfeiçoamento em arte circense”, para incentivar a qualificação de crianças, adolescentes e adultos acerca da linguagem do circo em seus âmbitos técnico e artístico.

Os conteúdos inscritos podem ser em formato presencial, híbrido ou virtual, a depender da dinâmica. As ações formativas são entendidas como cursos, oficinas, seminários, palestras, rodas de conversa, workshops e pesquisas.

As propostas aptas serão divulgadas no dia 29 de abril. O período para envio de recurso ocorrerá até 1º de maio. A lista final de credenciados será lançada no dia 2 de maio.

Chamada pública para artes circenses

Quando: até 25 de abril

Onde: no site do Instituto Iracema

Mais informações: no edital disponível on-line



