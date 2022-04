Queen Stars Brasil: reality da HBO Max recebe Liniker e Silvero Pereira

Silvero Pereira e Liniker fizeram participação especial no reality show "Queen Stars Brasil", apresentado por Pabllo Vittar e Luisa Sonza

O reality show “Queen Stars Brasil”, disponível na HBO Max, está em sua reta final. Dois novos episódios foram lançados nesta quinta-feira, 7 de abril, e tiveram participação especial de Silvero Pereira e Liniker.

Na sexta parte, a cantora e protagonista de “Manhãs de Setembro” esteve entre o júri. Os jurados fixos são Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel.

Já no sétimo episódio, o convidado foi o cearense Silvero Pereira. Ele atuou como um dos conselheiros das drag queens, além de também estar na equipe de avaliação do programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Corre que estão liberados mais episódios ‘baphonicos’ do Queen Stars Brasil na HBO Max. E eu estou como jurado convidado da semifinal e usando mais um figurino escândalo do meu querido Fabricio Neves”, escreveu o ator em seu perfil no Instagram.

“Queen Stars Brasil”, que é apresentado por Luisa Sonza e Pabllo Vittar, iniciou com 20 drag queens. Agora, somente cinco seguem para a reta final, que está marcada para estrear na próxima quinta-feira, 14 de abril.

As três vencedoras ganharão um prêmio de R$100 mil em dinheiro para cada uma, além de um contrato com a gravadora Universal Music para o lançamento de um EP do trio finalista.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Cinema do Dragão realiza mostra de curtas "Quilombo Cearense"

Com Fagner, aniversário de Fortaleza volta a ter show público após 3 anos

Warner Bros. e DC decidem suspender projetos com Ezra Miller após prisão

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags