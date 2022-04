Cinema do Dragão realiza mostra de curtas "Quilombo Cearense"

A partir de sexta-feira, 8, o Cinema do Dragão realiza a mostra gratuita de curtas "Quilombo Cearense", que compõe a programação de encerramento da exposição homônima, em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar até 17 de abril.

A mostra audiovisual, que tem curadoria assinada por Talita Arruda e Darwin Marinho, segue até domingo, 10, apresentando 24 curtas-metragens realizados, produzidos ou protagonizados por pessoas não-brancas. A exposição do MAC, que tem curadoria de Guilherme Marcondes e assistência técnica de Maíra Abreu e Hailla Krulicoski, traz obras de artistas não-brancos que compõem o acervo do Museu.







Serão, no total, três sessões com oito curtas cada. A primeira, nesta sexta, 8, começa às 20 horas. Já no sábado e no domingo, as sessões se iniciam às 19 horas e serão seguidas de debates com as equipes. A entrada na mostra é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria física do Cinema uma hora antes de cada sessão. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos.

Os filmes exibidos nos três dias da mostra são assinados por Gilmar de Carvalho, Francisco Sousa, Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas, Juma Jandaira, Luly Pinheiro, Clébson Francisco, Leon Reis, Oziel Herbert, Rafael Luan, Mike Dutra, C4bulos4, Fran Córnio, Priscila Smiths, P.H.Diaz, Alisson Severino, Paolla Martins, Rodrigo Ferreira, Edu Moreira, Paulo Carter, Paula Trojany, Jauhf, Davinci, Marieta Rios, Sabina Colares, Leo Silva, Felipe Camilo, George Ulysses, Ed Borges, Akwa Rodrigues da Silva, Lucas Ranyere, Grenda Costa e Carol Sousa.

Mostra de filmes Quilombo Cearense

Quando: hoje, 8, a partir de 20 horas; amanhã, 9, e domingo, 10, a partir das 19 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81)

Gratuito, com retirada de até dois ingressos por pessoa na bilheteria uma hora antes de cada sessão

Confira programação de cada sessão:

Sexta, 8, às 20 horas - sessão 1

- "2(8)2h" (2008), de Gilmar de Carvalho e Francisco Sousa

- "Fôlego Vivo" (2021), da Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas

- "Cartografias Ancestrais" (2021), de Luly Pinheiro

- "Não Fique Triste Menino" (2018), de Clébson Francisco

- "Coração Sozinho" (2022), de Leon Reis,

- "2020" (2021), de Oziel Herbert

- "Preces Precipitadas de um Lugar Sagrado que Não Existe Mais" (2020), de Rafael Luan e Mike Dutra

- "Território da Paz" (2021), de C4bulos4 e Fran Córnio



Sábado, 9, às 19 horas - sessão 2 (seguida de debate com as equipes)

- "Curió" (2022), de Priscila Smiths e P.H.Diaz

- "Inimigo" (2021), de Alisson Severino

- "Onde a Noite não adormece" (2018), de Paolla Martins e Rodrigo Ferreira

- "Desterro" (2019), de Edu Moreira

- "Mandy e Monica" (2021), de Paulo Carter

- "Mizu" (2022), de Paula Trojany

- "Banzo" (2021), de Rafael Luan

- "Origem Demo Video" (2022), de Jauhf e Davinci

Domingo, 10, às 19 horas - sessão 3 (seguida de debate com as equipes)

- "Rosa Negra" (2022), de Marieta Rios

- "Rotina Familiar l Crônica Visual" (2020), de Leo Silva

- "Aluá" (2021), de Felipe Camilo

- "Xaxará" (2021), de George Ulysses

- "Desguardar" (2020), de Ed Borges

- "Ondas Tryfurkadas" (2021), de Akwa

- "com amor e com saudade" (2020), de Lucas Ranyere

- "Ensaio" (2020), de Grenda Costa e Carol Sousa

