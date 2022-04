Cantora cearense Jai Lanna lança EP com canções sobre força e sensibilidade

A cantora cearense Jai Lanna lança seu primeiro EP musical, intitulado “Home”, no dia 7 de abril, às 20 horas. O trabalho vem do gênero folk-pop e mostra uma história sobre sensibilidade e a visão do “eu”. O lançamento será em evento para convidados, no Teatro Municipal São José, e já se encontra em todas as plataformas digitais.

Formada em Letras pela Uece, a cantora é, também, compositora e iniciou sua vida na música cedo. Os estudos de canto começaram aos 11 anos de idade, de forma autodidata, graças a influências de músicos da família. Grandes inspirações a levaram para o mundo da música e das artes. Dentre elas, estão Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Jennifer Neetles e Nina Simone.

“Home” procura passar a sensação de “lar” que, para a artista, é o lugar onde compõe suas canções que traduzem não só sua criatividade, como também, a essência da pesquisadora musical, trazendo à tona sua força, introspecção e autoestima.

“O processo de criação de 'Home' começou na pandemia, e foi justamente por eu ter criado ele em casa que recebeu esse nome. Mas vai muito além disso, as letras falam sobre nosso 'eu', do olhar para dentro, de como percebe-se através do mundo e, principalmente, de sermos nosso próprio lar”, explica Jai Lanna em entrevista ao O POVO.

Aos 15 anos, ela criou a sua primeira banda e aos 16 aprendeu a tocar piano e saxofone. Jai Lanna já investiu também em alguns shows cover, o que lhe levou a cantar em locais do Brasil e de Londres. Em 2019, ela participou do Festival da Música de Fortaleza, no qual foi semifinalista, com uma canção chamada "O amor e o tempo". Mais tarde, em 2021, começou a escrever novas canções ao aprender a tocar violão.

A artista comenta que cada música tem sua particularidade e que o processo de criação do álbum foi bem orgânico. “Desde uma música que foi composta sentada no sofá olhando para TV, até uma música que pensei quando estava dentro de uma máquina de ressonância magnética”, diz ela.

Apesar do EP musical ter um formato menor, com uma narrativa mais curta, Jai Lanna aproveita para ressaltar a intensidade e a profundidade da sua produção. “Acho que definir 'home' em uma palavra seria 'você', o ser pessoal, não importa gênero, cor. O que importa é, unicamente, a pessoa”, conclui a artista.

