Ingressos para show de Justin Bieber no Rock in Rio esgotam em 12 minutos

Na última terça-feira, 5 de abril, teve início a venda de ingressos para o Rock in Rio, mas alguns dos dias do evento tiveram seus tickets esgotados em minutos. O festival será realizado entre os dias 2 e 11 de setembro no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com apresentações de Justin Bieber, Coldplay, Post Malone, Dua Lipa, Green Day e Guns N' Roses.

A partir das 19 horas, a venda de ingressos foi liberada e o dia do show de Justin Bieber foi esgotado em apenas 12 minutos. Já os tickets para o dia que terá Coldplay no palco mundo acabaram em 27 minutos e o dia de Post Malone ficou esgotado em 59 minutos. Outros dias tiveram seus ingressos esgotados em poucas horas: o dia de Dua Lipa acabou em 1 hora e 4 minutos, Green Day em 1 hora e 44 minutos e Guns N' Roses em 4 horas e 45 minutos.

O valor da inteira do festival é de R$625 (inteira) e R$312,50 (meia-entrada). Anteriormente, havia sido iniciada a pré-venda para clientes Itaú e do Rock in Rio Club, mas somente agora foi liberada a venda para o público geral.

A nona edição do Rock in Rio estava programada para acontecer em 2021, mas foi adiada devido a pandemia de covid-19. Outros artistas que estarão presentes no festival são Demi Lovato, Måneskin, Jessie J, Camila Cabello, Bastille, Megan Thee Stallion e Rita Ora. Brasileiros também passarão pelos palcos do evento, como Alok, Iza, Ivete Sangalo, Luisa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, Lexa, Priscilla Alcântara, Ferrugem, Duda Beat, Gilberto Gil, Emicida, Matuê e Lil Whind (Whindersson Nunes).

