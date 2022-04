Lidia Maria faz homenagem a Fausto Nilo em show nesta quarta, 6

O compositor, poeta e arquiteto cearense Fausto Nilo completa 78 anos nesta terça-feira, 5 de abril. Ele, que é responsável por canções importantes para a música popular brasileira, tem uma trajetória extensa e firmou parceria com nomes como Geraldo Azevedo, Dominguinhos e Fagner. Em sua homenagem, a cantora Lidia Maria faz um show nesta quarta-feira, 6 de abril, no Café Couture.

Na data, ela se apresentará ao lado do violonista Alex Ramon. Juntos, os dois farão interpretações de composições famosas como “Você se Lembra”, “Retrovisor”, “Flor da Passagem”, “Meninas do Brasil” e “Dorothy L’Amour”.

Além disso, a artista cantará “Pedras que cantam” e “Eu também quero beijar”, que foram regravadas por Lidia Maria em seu primeiro álbum “Alma Leve” (2013). Disco está disponível nas plataformas digitais.

A relação da cantora com o trabalho de Fausto Nilo começou há mais de uma década. Na época, ela costumava frequentar os shows do compositor. Em 2016, fundou o grupo carnavalesco “Bloco do Prazer”, que faz referência a uma música de Fausto Nilo em parceria com Moraes Moreira.

“Fausto Nilo faz 78 anos hoje, e a gente tem que celebrar os grandes em vida. Por isso, há muito tempo canto e espalho a sua obra por onde passo junto com o querido e maravilhoso Alex Ramon”, escreveu Lidia Maria em publicação no seu perfil do Instagram.

Lidia Maria canta Fausto Nilo

Quando: quarta-feira, 6 de abril, às 20 horas

Onde: Café Couture (rua dos Tabajaras, 554 - Centro)

Quanto: R$10 (couvert)



