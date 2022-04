Projeto literário traz Viviane Mosé, Carpinejar e Ailton Krenak a Fortaleza

Projeto Literário Diálogos Contemporâneos realiza oito conferências com autores brasileiros famosos; evento acontece presencialmente no Cineteatro São Luiz

O Projeto Literário Diálogos Contemporâneos realiza uma série de conversas com autores brasileiros entre abril e maio deste ano. Os eventos, que acontecem presencialmente no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, têm o objetivo de aproximar os leitores aos escritores e suas respectivas obras.

A abertura ocorrerá no dia 18 de abril, com Mary Del Priore. Historiadora e professora, ela já escreveu livros como “História das mulheres no Brasil”, “História do corpo no Brasil” e “História das crianças no Brasil”.

A temática da conversa será “Opressão, sofrimento e depressão na construção história do Brasil”. A mediação será com a jornalista Isabel Costa.

Outros nomes também participarão de conferências durante o mês de programação. Haverá, por exemplo, Viviane Mosé. Ela, que é poeta, psicanalista e doutora em Filosofia, falará sobre “O alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver”.

O poeta Fabrício Carpinejar, conhecido por obras como “Coragem de viver” e “Cuide de seus pais antes que seja tarde”, também é um dos convidados. Ele abordará o espaço social das pessoas que não são mais jovens e as questões do envelhecimento.

Outro escritor que participará da programação será Ailton Krenak. O filósofo, poeta, escritor e líder indígena escreveu livros como “Ideias para adiar o fim do mundo”, “O amanhã não está à venda” e “A vida não é útil”. Sua conversa terá como tema “A cultura do descarte: sociedade de consumo, meio ambiente e o futuro da humanidade”.

A mediação dos diálogos ficará sob responsabilidade de nomes importantes que atuam na área da cultura do Ceará, como Isabel Costa, Sávio Alencar, Élcio Batista, Nina Rizzi, Lia Sanders, Tuyra Andrade, Anna K. Lima e Talles Azigon.

O acesso será gratuito, mediante ordem de chegada, e não haverá retirada de ingressos. Na data, as pessoas deverão apresentar o comprovante de vacinação com as três doses ou a dose de reforço.

Programação completa

18/04, às 19 horas

- “Opressão, sofrimento e depressão na construção histórica do Brasil”, com Mary Del Priore e mediação de Isabel Costa

19/04, às 19 horas

- “Guerras culturais - corações e mentes, negacionismo e pós-verdade, com Fernando Morais e mediação de Sávio Alencar

26/04, às 19 horas

- “Segurança e violência policial na literatura brasileira”, com Tony Bellotto e mediação de Élcio Batista

27/04, 19 horas

- “Desigualdades étnico-raciais, memória e apagamentos de negras e negros na história”, com Preta Ferreira e mediação de Nina Rizzi

03/05, 19 horas

- “O alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver”, com Viviane Mosé e mediação de Lia Sanders

09/05, 19 horas

- “Literatura e realidade’, com Sérgio Vaz e mediação de Tuyra Andrade

16/05, 19 horas

- “O envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens”, com Fabrício Carpinejar e mediação de Anna K. Lima

17/05, 19 horas

- “A cultura do descarte: sociedade de consumo, meio ambiente e o futuro da humanidade”, com Ailton Krenak e mediação de Talles Azigon

Projeto Literário Diálogos Contemporâneos

Quando: entre 18 de abril e 18 de maio, sempre às 19 horas

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Mais informações: acesso gratuito, por ordem de chegada; não há retirada de ingresso



