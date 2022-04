Veja onde comprar os melhores Ovos de Páscoa em Fortaleza

E assim, de repente, já é Páscoa outra vez. A celebração oficial acontece no dia 17 de abril, mas muito antes há indícios da festividade: as prateleiras dos supermercados estão com opções para a data e as lojas apresentam novidades especiais nos catálogos. É certo que o ovo de Páscoa, símbolo comum da época, continua popular. Entretanto, o confeiteiro Felipe Cicconato aposta em novas versões para 2022. "Vários produtos em tamanhos menores, com casca fina, que faz com que tenha um equilíbrio muito maior entre a quantidade de chocolate e do recheio. E também muito mais ovo de casca recheada, não tanto de colher", afirma.

O chef está à frente da On Confeitaria, com previsão de lançamento para as primeiras semanas de abril, e indica que os preços dos doces não devem ser muito diferentes em comparação aos de 2021. "Acredito que vai ter um pequeno aumento, mas não tão grande quanto as pessoas esperavam". Para obter destaque no mercado, os produtores locais investem em produtos artesanais com diferentes formatos. Desde ovos com recheios de cookies até taças de doces no "tamanho família", as possibilidades são inúmeras. Confira:



Antoinette Pâtisserie

Quanto mais, melhor! A coleção deste ano trouxe o "camp", termo em inglês utilizado para definir um conceito estético que valoriza o exagero. É visível no menu com o "La Reine" (R$ 190), ovo com casca xadrez de duo de chocolates, finalizado com suspiros, mini macarons e coroa dourada. "A gente foi buscar inspiração na história, como o penteado da rainha Maria Antonieta, que usava umas perucas brancas chamadas de "puff". Tinha uma receita da minha bisavó, de suspiro, com a qual montamos o acabamento e assim nasceu o primeiro ovo", explica a idealizadora Renata Valentim. A loja também resgata sucessos como o "Dalí" (R$ 190), recheado com brigadeiro meio amargo e castanha de caju, e lança a linha de clássicos e barras de chocolate, com sabores de crème brûlée, tarte citron - similar à torta de limão - e framboesa (R$ 39).

Destaque de Páscoa é inspirado no xadrez (Foto: Thais Mesquita)



Onde: Rua José Vilar, 1625 - Meireles

Como encomendar: (85) 9200.9176 ou pelo aplicativo Goomer

Mais informações: Instagram

Dolce Divino

Já é tradição os diversos sabores de ovos produzidos com chocolate belga, com recheios que vão desde o brownie até o brigadeiro de ovomaltine. Dessa vez, a novidade está em um catálogo de bolos e doces para presentear. "Sempre existe a necessidade de uma sobremesa gostosa, sem falar que são uma ótima pedida para a troca de presentes entre a família", detalha Gabriela Portugal, uma das responsáveis pela confeitaria. Entre as escolhas está o "Bolo Chantininho", que custa R$ 180 para o tamanho de dez fatias e R$ 250 para 20 pedaços. Também há o "Coelho de Chocolate" (R$ 55), em formato divertido com Nutella e Brownie, assim como os mini bolos (R$ 69) e o bolo

fofo crocante, disponível a partir de R$ 48.

Onde: Rua Castro Monte, 1087 - Mucuripe

Como encomendar: (85) 9998.4554 ou pelo aplicativo Goomer

Mais informações: Instagram

Confité

As particularidades da casa são os pedidos personalizados, desenvolvidos com atenção para cada encomenda. O menu de Páscoa não pode deixar de ter os "Ovos na Taça", com 900 gramas a partir de R$ 180. O "Ovo Honneycomb", por exemplo, é formado por camadas de caramelo crocante de mel e blend de chocolate ao leite e meio amargo. Já o "Ovo Profiteroles Gold" conta com mousse de chocolate, mil folhas e creme de leite trufado com profiteroles, uma sobremesa recheada de morango.

Ovo na Taça desenvolvido pela Confité (Foto: Thais Mesquita)



Onde: Avenida Barão de Studart, 1420 - Aldeota

Como encomendar: (85) 99777.2606

Mais informações: Instagram

Choco Sweet Café e Doceria

O destaque são os ovos trufados (ao leite, avelã, ovomaltine, prestígio e ninho), com valores a partir de R$ 11,99. A loja também oferece kit degustação de "Mini Ovos de Colher" (R$ 46,99) e mini coelhos trufados de chocolate (R$ 24,99).

Onde: Avenida Senador Almir Pinto, 12270 - A, Maracanaú

Como encomendar: (85) 98650.2825 ou pelo aplicativo Goomer

Mais informações: Instagram

Chamego

A época comemorativa vem acompanhada de "xodó e chocolate": ovos com doce de leite com crocante de castanha (R$ 75), doce de leite de castanha com crocante (R$ 85) e floresta negra (R$ 75). E tem opção infantil com casca de chocolate trufada de brigadeiro, além do brinde de carrinho de madeira (R$ 85). Novamente, o Chamego traz o "ovo-acessório", no qual o cliente compra um sabor e leva para casa um lenço com estampa exclusiva da marca cearense Laguna.

Onde: Rua Antônio Augusto, 777 - Meireles

Como encomendar: (85) 99408.5775 ou pelo aplicativo IFood

Mais informações: Instagram

Púrpura Pâtisserie

A Púrpura decidiu inovar na segunda edição de Páscoa e trouxe a tendência dos bentô, mini bolos que viralizaram na internet, para os ovos de chocolate. Ele pode ser personalizado, com frases ou desenhos, e é feito com ganache de chocolate e geléia de morango (R$ 40). Outra novidade é o sabor cheesecake de morango, disponível nos ovos de colher (R$ 65).

Como encomendar: (85) 99415.8591

Mais informações: Instagram

Sucré

Presente em mais de 150 pontos de vendas em diferentes estados do País, a Sucré Pâtisserie traz catálogo diversificado. Os destaques são o "Ovo Pop Sucré" (R$ 122) - recheado com pipoca caramelizada, fondada em chocolate belga com toque de flor de sal - e o "Ovo do Ceará" (R$ 89), criado com chocolate cearense exclusivo com 45% de cacau. No recheio vai um crocante de massa folhada, ao lado de notas de rapadura e mel.

Onde: Rua Nunes Valente, 1310 - Aldeota

Como encomendar: 3268.2983 ou pelos aplicativos IFood e Rappi

Mais informações: Instagram

Adoce Comfort Cake

A Adoce Comfort Cake está com encomendas abertas por WhatsApp. Entre as opções de ovo de colher, é possível escolher quatro sabores, a exemplo do "Ovo Blondie" (casca de chocolate branco, recheio de brownie de chocolate branco e brigadeiro de maracujá) ou do "Ovo Coffe&Toffe" (recheio de ganache de café e chocolate, com camada de caramelo salgado). Cada um custa R$ 85.

Como encomendar: (85) 98682.9527

Mais informações: Instagram

Doce Mel

Com produção artesanal, a Doce Mel abarca seleções de ovos de 400 gramas por R$ 160, como os sabores de maracujá com coco e ganache de crème brûlée. O diferencial está nas versões menores, a exemplo dos "ovos caipiras" (seis unidades de 70 gramas nos sabores de maracujá, tangerina, framboesa, brigadeiro, caramelo e o chocolate snickers) e dos "mini ovinhos", kit com 10 unidades com opções de chocolate ao leite, meio amargo com flor de sal e chocolate branco com cookies. O preço é de R$ 75 e R$ 35, respectivamente.

Onde: Avenida Padre Antônio Tomás, 850 - Loja 37, Aldeota

Como encomendar: (85) 99616.9766 ou pelo aplicativo IFood

Mais informações: Instagram

Ana Santiago Confeitaria

Nomeada como "Páscoa Encanto", a coleção de 2022 da Ana Santiago Confeitaria tem destaque para os ovos trufados, a partir de R$ 40, com os recheios de Ninho, brigadeiro, geleia de morango, crocante, maracujá e brigadeiro de Nutella. O cardápio também oferta ovo de colher (a partir de R$ 58) e barras recheadas (a partir de R$ 35).

Como encomendar: (85) 98618.6896

Mais informações: Instagram

Doceria 29

A loja oferece pedidas para compartilhar. O "Trio de Ovos", com os sabores preferenciais do cliente, custa R$ 90. Para ser mais prático, também tem latas de, aproximadamente, 150 gramas. Pode vir com pipoca gourmet (R$ 42), suspiros com chocolates (R$ 45) ou mini brownies (R$ 58). Se a comemoração for com muitas pessoas, as taças podem servir até dez refeições com mousse de chocolate (R$ 90) ou bombom de chocolate (R$ 100).

Onde: Avenida Santos Dumont, 3465 - Loja 1, Aldeota

Como encomendar: (85) 99978.0366 ou pelo aplicativo IFood

Mais informações: Instagram

Duet Doceria

Além dos ovos tradicionais, a Duet Doceria oferece outras versões de chocolates. O bolo "Coelho Amado" (R$) 85 é feito com creme de leite, finalizado com brigadeiro de chocolate ao leite e granulado.

Como encomendar: (85) 9992.1262

Mais informações: Instagram

Cooky

O cookie, tradicional biscoito açucarado, já caiu no gosto do público local. Empreendimentos como a Cooky incrementaram o doce na Páscoa, a exemplo do "Ovo Cookie Tradicional". No pedido, você pode escolher um sabor de casca (cookie de chocolate, cookie de red velvet ou cookie de goiabada) e um sabor de recheio (brigadeiro de ninho brigadeiro tradicional ou brigadeiro de requeijão) por R$ 58.

Marca Cooky lança ovos recheados com cookies (Foto: FABIO LIMA)



Como encomendar: (85) 98214.2051 ou pelo aplicativo Goomer

Mais informações: Instagram

Maria Cookie

No Maria Cookie, os presentes podem ser uma lata personalizada recheada de "alfacookie", um alfajor com a massa dos biscoitos preenchida por doce de leite (a partir de R$ 35). Ou, caso seja da preferência, uma versão do ovo de colher com cookie. Tem caramelo salgado, banoffe - com a combinação de banana e doce de leite na cobertura e no recheio - e frutas vermelhas, acompanhado por brownie de brigadeiro de ninho (R$ 67,90).

Como encomendar: (85) 9401.7121 ou pelo aplicativo IFood

Mais informações: Instagram

Do Ben

A confeitaria produz ovos veganos combinados com bolo de chocolate e geleia de morango (R$ 65), por exemplo. Também há criações sem recheio com "coelhinhos de chocolate" (R$ 40), ideais para crianças alérgicas ou intolerantes.

Como encomendar: (85) 2136.0102

Mais informações: Instagram

Cacao Saudável



Com produtos sem glúten, sem lactose e sem refinados, os clássicos da Cacao são os ovos de colher (R$ 139). Quem está em dúvida pode testar o menu degustação (R$ 99), construído com cinco "mini ovos".

Onde: Rua José Vilar, 1520 - Meireles

Como encomendar: (85) 99779.5202

Mais informações: Instagram

Madeleine Confeitaria

A Madeleine é uma confeitaria vegana e, para desenvolver os produtos, utiliza ingredientes de base vegetal, como leite de coco e leite condensado de castanha de caju. No menu "Doce Sonho", criado especificamente para a época mais doce do ano, há opções como o "Ovo de Colher de Brigadeiro Crocante" (R$ 45) e o kit "Mini Ovos Degustação", com seis exemplares por R$ 75.

Como encomendar: (85) 9199.4678

Mais informações: No Instagram

La Dulce Vita

Além de produzir doces sem glúten, lactose e açúcar, as refeições do La Dulce Vita também são low carb e funcionais. A Páscoa deste ano conta com ovo de colher com casca de chocolate branco, com recheio de brigadeiro ou chocolate belga (R$ 190). Para quem prefere explorar novas combinações, também há o ovo recheado com cookies de amêndoas e brigadeiro de pistache. (R$ 109)

Onde: Antonina do Norte, 350 - São Gerardo

Como encomendar: (85) 99729.6289

Mais informações: Instagram

