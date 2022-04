Grammy 2022: indicações e mais informações sobre a cerimônia

A 64º cerimônia do Grammy acontece neste domingo, 3 de abril, e será conduzida pelo comediante Trevor Noah; saiba detalhes do evento

A cerimônia do Grammy Awards 2022 acontecerá neste domingo, 3 de abril, após sofrer um adiamento devido à pandemia da covid-19. Diretamente do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Estados Unidos, o evento será transmitido pelo canal TNT, a partir das 21 horas, e pelo streaming da emissora, o TNT Go.

A Academia de Gravação, responsável pela organização da premiação, confirmou a performance de Jon Batiste, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. e Rachel Zegler. Além deles, Foo Fighters, Chris Stapleton, Ben Platt, Nas e H.E.R farão performances.

BTS, Olivia Rodrigo e Billie Eilish são outros grandes nomes que têm shows garantidos. Os vencedores de algumas categorias são anunciados em uma cerimônia preliminar, que acontece às 17h30min.

De acordo com o site E! News, o tapete vermelho do evento será transmitido pela ”Live From E!: Grammy Awards 2022”, às 19 horas. O acesso é válido para assinantes Claro NOW, Vivo Play, Oi Play e DirecTV Go.

Destaques da premiação

A cantora de 19 anos, Olivia Rodrigo, não escondeu sua alegria ao saber que seu álbum “SOUR” havia chegado tão longe. Além da performance que irá fazer, a artista demonstrou surpresa, em entrevista à Billboard, diante das suas indicações ao Grammy 2022.

“Oh, meu Deus. Acho que ‘SOUR’ era apenas eu abrindo meu coração e processando emoções que precisava processar. Ao escrevê-lo, nem pensei em como seria percebido ou se as pessoas iriam gostar, ou se receberia algum prêmio ou qualquer coisa. Então, para receber essas honras, está além de qualquer um dos meus sonhos mais loucos”, disse Olivia.

Outro destaque da premiação deve ser a cantora coreana-americana Michelle Zauner. Sua banda de indie rock, Japanese Breakfast, foi indicada a dois Grammys – "Melhor artista revelação" e "Melhor álbum de música alternativa".

O Grammy 2022 contará com a presença de cinco brasileiros. Na lista, a pianista paulistana Eliana Elias é uma das indicadas na categoria de "Melhor álbum de jazz latino" com "Mirror Mirror", gravado em parceria com Chick Correa e Chucho Valdés.

O álbum do duo Major Lazer, "Music Is The Weapon (Reloaded)", indicado na categoria eletrônica, tem duas músicas com brasileiros: "Pra te Machucar", com Ludmilla e ÀTTØØXXÁ e "Rave de Favela", com MC Lan e Anitta.

O músico de jazz Jon Batiste lidera o maior número de indicações, com 11, seguido por Justin Bieber, H.E.R e Doja Cat, com oito, e Billie Eilish e Olivia Rodrigo, com sete.

Confira a lista dos indicados

Álbum do Ano

- We Are — Jon Batiste

- Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

- Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

- Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

- Happier Than Ever — Billie Eilish

- Back Of My Mind — H.E.R.

- Montero — Lil Nas X

- Sour — Olivia Rodrigo

- Evermore — Taylor Swift

- Donda — Kanye West

Gravação do Ano (reconhece a interpretação de uma canção)

- "I Still Have Faith In You" — ABBA

- "Freedom" — Jon Batiste

- "I Get A Kick Out Of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

- "Peaches" — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

- "Right On Time" — Brandi Carlile

- "Kiss Me More" — Doja Cat Featuring SZA

- "Happier Than Ever" — Billie Eilish

- "Montero" (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

- "drivers license" — Olivia Rodrigo

- "Leave The Door Open" — Silk Sonic

Canção do Ano (reconhece os autores)

- "Bad Habits" — Fred Gibson, Johnny McDaid e Ed Sheeran, compositores (Ed Sheeran)

- "A Beautiful Noise" — Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry & Hailey Whitters, compositores (Alicia Keys e Brandi Carlile)

- "drivers license" — Daniel Nigro e Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo)

- "Fight For You" — Dernst Emile II,e H.E.R. y Tiara Thomas, compositores (H.E.R.)

- "Happier Than Ever" — Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

- "Kiss Me More" — Roget Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solana Rowe e David Sprecher, compositores (Doja Cat com colaboração de SZA)

- "Leave The Door Open" — Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II e Bruno Mars, compositores (Silk Sonic)

- "Montero (Call Me By Your Name)" — Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill e Roy Lenzo, compositores (Lil Nas X)

- "Peaches" — Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha "Fury" King, Matthew Sean Leon, Luis Manual Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman e Keavan Yazdani, compositores (Justin Bieber com colaboração de Daniel Caesar e Giveon)

- "Right On Time" — Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth e Tim Hanseroth, compositores (Brandi Carlile)

Artista revelação

- Arooj Aftab

- Jimmie Allen

- Baby Keem

- FINNEAS

- Glass Animals

- Japanese Breakfast

- The Kid Laroi

- Arlo Parks

- Olivia Rodrigo

- Saweetie

Melhor álbum de rock

- Power Up - AC/DC

- Capitol Cuts Live From Studio A - Black Pumas

- No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

- Medicine At Midnight - Foo Fighters

- McCartney III - Paul McCartney

Melhor álbum de pop

- Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

- Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

- Happier Than Ever — Billie Eilish

- Positions — Ariana Grande

- Sour — Olivia Rodrigo

Melhor álbum de rap

- The Off-Season — J. Cole

- King's Disease II — Nas

- Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator

- Donda — Kanye West

Melhor álbum de música urbana

- Afrodisíaco - Rauw Alejandro

- El último tour del mundo - Bad Bunny

- Josej - Balvin

- Kg0516 - KAROL G

- Sin miedo - Kali Uchis

Melhor álbum de música pop latina e urbana

- Vértigo — Pablo Alborán

- Mis Amores — Paula Arenas

- Hecho a la Antigua — Ricardo Arjona

- Mis Manos — Camilo

- Mendó — Álex Cuba

- Revelación — Selena Gomez

Melhor álbum de rock latino ou alternativo

- Deja - Bomba Estéreo

- Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (Deluxe Edition) - Diamante Eléctrico

- Origen - Juanes

- Calambre - Nathy Peluso

- El Madrileño - C. Tangana

- Sonidos de Karmática Resonancia - Zoé

Melhor álbum de música global

- Mohabbat - Arooj Aftab

- Do Yourself - Angelique Kidjo & Burna Boy

- Pa Pa Pa - Femi Kuti

- Blewu - Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo

- Essence - WizKid Featuring Tems

Melhor vídeo musical

- "Shot In The Dark" — AC/DC

- "Freedom" — Jon Batiste

- "I Get A Kick Out Of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

- "Peaches" — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

- "Happier Than Ever" — Billie Eilish

- "Montero (Call Me By Your Name)" — Lil Nas X

- "Good 4 U" — Olivia Rodrigo

