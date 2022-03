Inauguração do Museu da Imagem e do Som do Ceará acontece nesta quinta, 31

Evento de inauguração do Museu da Imagem e do Som do Ceará acontecerá nesta quinta-feira, 31 de março, às 18h30min

O Museu da Imagem do Som do Ceará Chico Albuquerque será inaugurado nesta quinta-feira, 31 de março. Evento será aberto ao público e contará com a presença do governador Camilo Santana.

O espaço será reaberto na casa da avenida Barão de Studart, 410. O local passou por um período de reformas e restauros.

Além disso, também ganhou um prédio de cinco andares como anexo. Para unir os dois ambientes, haverá uma praça que funcionará como área de convivência para atividades externas.

No equipamento cultural, haverá espaços expositivos, biblioteca física e digital, sala multiuso, auditório, laboratórios de restauro e digitalização do acervo, reserva técnica, estúdios de fotografia, ilhas de edição e sala imersiva com projetos para instalações multimídias.

Na praça, o público poderá assistir a exibições de vídeo em um telão e também ver projeções de videomapping na fachada. O objetivo é criar ambientes que possibilitem as atividades de um espaço cultural, como ações de formação e apresentações musicais.

Inauguração do Museu da Imagem e do Som

Quando: quinta-feira, 31 de março, às 18h30min

Onde: avenida Barão de Studart, 410 - Meireles



