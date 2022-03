Igor 3k revela que Monark terá novo programa, mas nega parceria com Flow

O youtuber foi desligado do Flow Podcast após defender a criação de um partido nazista no Brasil

Após Monark voltar as redes sociais e declarar "fim das férias", o youtuber Igor 3k, seu ex-parceiro e um dos fundadores do Flow Podcast, confirmou que o colega está preparando um novo programa. No entanto, ele negou que o projeto tenha qualquer relação com os estúdios Flow. Em conversa com o Podihhcast na última terça, 29, o youtuber relembrou a polêmica em que Monark foi acusado de fazer apologia ao nazismo.

Em fevereiro, Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil em um dos episódios do Flow Podcast. Após a repercussão negativa, o youtuber pediu desculpas e afirmou que estava bêbado. Diversos famosos que passaram pelo programa pediram para que seus episódios fossem tirados do ar e marcas retiraram seu patrocínio do projeto. Com isso, Monark foi desligado do programa.

Igor conta que ficou "bastante abalado", mas declara que essa história ainda não teve um ponto final. "Essa história ainda não teve um ponto final, ela precisa de um ponto final, onde as pessoas entendem e sabem de verdade o que aconteceu durante esse tempo. Não adianta eu falar daqui e ele falar de lá... Eu já estou nesse momento de falar daqui, ele vai começar o programa dele totalmente independente do Flow, e tem muita gente falando que ele já foi recontratado pelo Flow para fazer o programa, não está, ele está fazendo a parada dele totalmente separada, os CNPJs estão separados", explicou.

Apesar do episódio negativo, Igor declarou que sente gratidão por tudo que construiu ao lado do ex-parceiro de podcast e afirmou que a amizade continua, apesar da parceria profissional ter chegado ao fim. Na entrevista, ele também ressalta que Monark não é nazista. "Todas as decisões que nós tomamos juntos foram tomadas porque era o que precisava ser feito. A empresa não pode sofrer pelo que o Monark acabou causando", disse.

Novo programa de Monark

No dia 22 de março, Monark anunciou no Twitter: "Minhas férias acabaram, se preparem que eu to de volta, agora com mais liberdade do que nunca!". O youtuber passou um tempo afastado das mídias após ser desligado do Flow. Antes do afastamento das redes, Monark ainda tentou criar um novo canal no YouTube, mas a plataforma não liberou a monetização e ele afirmou que estava sofrendo "perseguição política".

Ao retornar, o ex-apresentador do Flow ainda comentou a entrada da plataforma canadense Rumble no mercado brasileiro, um site de compartilhamento de vídeo semelhante ao YouTube. A plataforma é conhecida por atrair conservadores da extrema-direita que acusam outras redes sociais de censura. "Está aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém", afirmou Monark.

