House of the Dragon: spin-off de 'Game of Thrones', estreia em 21 de agosto

"House of the Dragon", a nova série da HBO cuja história se passa 200 anos antes de "Game of Thrones", será transmitida a partir de 21 de agosto, anunciou a plataforma de streaming nesta quarta-feira, 30.

A série de dez episódios "começa no domingo 21 de agosto na HBO e estará disponível para transmissão no HBO Max" nos Estados Unidos e na América Latina. Esta data permite à HBO adiantar um pouco a estreia na Amazon, atualmente prevista para 2 de setembro, da série de grande orçamento adaptada de "O Senhor dos Anéis", a saga fantástica de J.R.R. Tolkien.

"House of the Dragon", baseada no livro "Fogo e Sangue" de George RR Martin, que inspirou a série original, está ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" - que conquistou exércitos de fãs em todo o mundo - e conta a história da família Targaryen.

O elenco inclui Emma D'Arcy ("Wanderlust"), Matt Smith ("Doctor Who", "The Crown"), Rhys Ifans ("King's Man: A Origem", "Homem-Aranha") e Olivia Cooke ("Bates Motel", "Jogador Nº 1").

"Game of Thrones", uma das produções de televisão mais premiadas da história, estabeleceu um antes e um depois para as séries ao longo de oito temporadas transmitidas de 2011 a 2019, misturando universos fantásticos e medievais. Também foi criticada por suas cenas explícitas de violência e de sexo.

