Evento comemora 80 anos da vaia ao sol na Praça do Ferreira

Luiza Ester

Com brincadeiras, piadas, causos, lançamento de cordel e Festival da Vaia, comemoração acontece neste domingo, 30, às 11 horas, na Praça do Ferreira

“Iêêêêêêii!”. Para quem é cearense ou admira a cultura do Estado, sabe bem o som da estridente vaia. Era 30 de janeiro de 1942, quando o sol resolveu “dar as caras” em Fortaleza, após três dias de chuvas intensas. Sem hora marcada ou combinação prévia, a população que estava bem ali na Praça do Ferreira, no coração da Capital, resolveu vaiar o astro rei. Um jornalista do O POVO, passando pelo local, registrou o momento. O nome dele desapareceu, mas a vaia segue enraizada na identidade cearense.

Em comemoração aos 80 anos da vaia ao sol — um dos causos mais conhecidos da história do Ceará —, a Praça do Ferreira recebe evento neste domingo, 30, às 11 horas. A programação a céu aberto conta com brincadeiras, piadas e causos de profissionais do riso do Estado. Na ocasião, o sol deve ser vaiado 80 vezes. Se chover, quem receberá a famosa vaia será o “pé-d'água” mesmo.

A ação também promove o Festival da Vaia. A inscrição para a competição pode ser realizada durante a programação. Qualquer pessoa poderá participar. Quem for consagrado campeão ou campeã, receberá não só um certificado, mas também uma estridente vaia.

O humorista Jader Soares, organizador do evento, lançará o “Cordel 80 anos da Vaia”. A obra realiza um passeio pela história do causo.

A comemoração é uma iniciativa do Escritório do Rio, com apoio do Teatro Chico Anysio, do Museu do Humor Cearense, da Associação dos Humoristas Cearenses (Asso-h) e do Sindicato dos Humoristas (Sindihumor). O evento deve seguir os protocolos contra a Covid-19, como uso de máscaras.

Molecagem histórica

A Praça do Ferreira tem sido palco da "molecagem" cearense há décadas. No local, por exemplo, circulava o advogado, escritor e poeta Quintino Cunha (1875-1943), conhecido por contar diversas histórias de humor típicas do povo da Terra da Luz.

Por lá também passeava o bode Ioiô, caprino que “ia e voltava” do litoral à praça, bebia cachaça e levantava as saias de mulheres. No início do século XX, a população, indignada com a política da época, teria votado no animal para vereador, em forma de protesto.

Recentemente, um francês caminhou por uma fita nas alturas, na Praça do Ferreira, e foi aclamado com palmas e vaia cearense.

80 anos da vaia ao sol

Quando: neste domingo, 30, a partir das 11 horas

Onde: Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro, Fortaleza, CE)

Mais informações: 3252.3741 (Jader Soares)



