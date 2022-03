Polícia esteve na casa de Will Smith após o Oscar 2022, diz site

Após Will Smith ter dado um tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar 2022, que aconteceu no último domingo, 27 de março, um carro da polícia de Los Angeles foi visto na residência do ator dois dias depois. No entanto, uma porta-voz do Condado esclareceu que o motivo pelo qual os policiais foram até o local não foi a agressão.

De acordo com o portal Splash News, a viatura chegou no portão da residência dos Smiths por volta das 14h40 da terça-feira, 29 de março. Lizette Salcon, porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, contou ao portal Page Six que a polícia foi chamada ao local por um relato de drone voando pelo bairro, mas não confirmou se a denúncia partiu dos Smiths.

Viatura da polícia é vista na casa do Smiths dois dias após o Oscar (Foto: Reprodução/Splash News)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tapa de Will Smith: Oscar estuda consequências; entenda tudo sobre a briga

Oscar 2022: Will Smith pede desculpas por dar tapa em Chris Rock

Venda de ingressos de shows de Chris Rock dispara após briga com Will Smith

"Enviamos aquela unidade para tentar localizar o drone e ver se havia paparazzi ou o que estava acontecendo”, explicou. “Mas quando os policiais chegaram lá, não conseguiram localizar o drone. Já tinha saído da área", disse.

Após o episódio no Oscar, Chris Rock não prestou queixa contra Smith. Já o ator pediu desculpas publicamente para o comediante.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.