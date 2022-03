Venda de ingressos de shows de Chris Rock dispara após briga com Will Smith

Depois do tapa de Will Smith na cerimônia do Oscar 2022, a venda dos ingressos dos shows de humor de Chris Rock disparou

Chris Rock protagonizou um dos assuntos mais comentados da indústria cinematográfica nos últimos dias. No domingo, 27 de março, ele levou um tapa de Will Smith depois de fazer uma piada sobre a doença de Jada Pinkett Smith durante a cerimônia do Oscar 2022.

Por causa disso, a venda de ingressos do seu show “Ego Death World Tour” disparou. De acordo com a empresa TickPick, que disponibiliza os tickets, em uma noite, mais entradas foram vendidas do que no mês inteiro.

“Vendemos mais ingressos para ver Chris Rock durante a noite do que no mês passado junto”, escreveu em seu perfil no Twitter.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined. — TickPick (@TickPick) March 28, 2022

O valor dos ingressos também aumentou. O preço médio era de US$46 (aproximadamente R$219,22). Agora, equivale a US$341 (R$1.625,10 na cotação atual). A turnê começa neste sábado, 2 de abril, nos Estados Unidos.

Entenda a situação

No Oscar 2022, Chris Rock fez um comentário sobre Jada Pinkett Smith, que é careca por causa de seu diagnóstico de alopecia areata, uma doença autoimune que causa a perda de pelos. O ator fez uma referência à possível presença dela em uma continuação do filme “Até o Limite da Honra” (1997), em que Demi Moore aparece sem cabelo.

Com a situação, Will Smith subiu ao palco e bateu no rosto de Chris Rock. Ao se sentar de novo, o ator de “Aladdin” gritou: “Tire o nome da minha mulher da sua boca”.

Na segunda-feira, 28, o ator pediu desculpas em suas rede sociais: “A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente”.

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, continuou, ao pedir desculpas diretamente a Chris Rock.



