Inauguração da Estação das Artes terá show em homenagem a Belchior

Entrega do complexo cultural será marcada pelo show "Belchior de Todes", que traz artistas locais reinterpretando canções do cantor e compositor cearense

Na noite desta quarta-feira, 30, às 18h30, será entregue o mais novo polo cultural do Estado: o Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, que ocupa a área da antiga Estação João Felipe e entorno. Além de solenidade oficial, a noite contará, a partir das 20 horas, com o show gratuito "Belchior de Todes", que traz artistas cearenses reinterpretando composições do homenageado.







Com direção musical de Claudio Mendes, a apresentação contará com um time de intérpretes formado por Lorena Nunes, Nayra Costa, Luiza Nobel, Mumutante, Mulher Barbada e Nego Gallo, além de Jocasta Britto nos backing vocals.

A banda que acompanha o grupo é formada por Claudio Mendes, Susannah Quetal, Rodrigo Brasil, Igor Ribeiro e Daniel Lima.

Na solenidade que antecede a apresentação artística, estarão presenteso governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela e o secretário da Cultura Fabiano Piúba.

A Estação das Artes reunirá a Pinacoteca do Estado do Ceará, o Centro de Gastronomia e Cultura Alimentar, o Mercado Criativo do Ceará e as sedes da Secretaria da Cultura e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, entre outros equipamentos. De acordo com a Secult, o funcionamento de cada um deles será gradual.

Inauguração do Complexo Cultural Estação das Artes Belchior

Quando: quarta-feira, 30, a partir das18h30; show "Belchior de Todes" às 20 horas

Onde: Praça da Estação (Rua Dr. João Moreira, s/n, Centro)