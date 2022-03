Secult abre inscrições para o Edital Cultura Viva 2022

Pasta destina com R$1,5 milhão para projetos no Ceará. Inscrições seguem abertas até 15 de abril de 2022

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult/CE) abriu inscrições gratuitas para o Edital Cultura Viva 2022 na última terça-feira, 15. Com o objetivo de potencializar iniciativas culturais já desenvolvidas em suas comunidades, articular e garantir a disponibilidade de espaços públicos e/ou privados para ações de arte e cultura, o edital deste ano destina R$ 1,5milhão para o setor. Os interessados podem se inscrever até às 23h59min do próximo dia 15 de abril.



Coordenadora de Artes e Cidadania Cultural na pasta, Valéria Cordeiro destaca: “O edital é sobretudo uma oportunidade de contribuir e fortalecer as ações que já são desenvolvidas nos territórios, reconhecendo e valorizando essa atuação dos pontos de cultura de forma descentralizada por todo o Estado e, principalmente, de forma diversificada em seus temas, propósitos e objetos”.



Os recursos do edital são oriundos do Fundo Estadual da Cultura (FEC). Do valor total, R$ 1.481.760 são destinados ao pagamento de projetos selecionados e R$ 18.240, ao custeio da comissão de avaliação e seleção.



Podem concorrer ao fomento pessoas físicas representando os Coletivos Culturais Certificados maiores de 18 anos, nascidas e com domicílio no Ceará ou não nascidas no Ceará, mas com domicílio no Estado há pelo menos dois anos e com atuação comprovada na área cultural há pelo menos 2 dois anos também; e pessoas jurídicas certificadas como Pontos de Cultura, com sede e foro no Estado há pelo menos dois anos.

De acordo com o art. 15 da Lei 13.811/2006, 50% do total de recursos previstos Edital Cultura Viva 2022 devem ser destinados a propostas advindas do interior do Estado. Mais informações pelo e-mail [email protected].



As inscrições são exclusivamente on-line. Clique aqui para se inscrever gratuitamente

