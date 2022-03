Camilo confirma saída: "No dia 2, Estado estará em excelentes mãos da minha querida Izolda Cela"

O governador Camilo Santana (PT) usou, nesta segunda-feira, 28, um tom de despedida para reforçar sua saída do cargo no Palácio da Abolição nos próximos dias. Durante inauguração do Centro de Formação e Desenvolvimento para os Profissionais da Educação do Estado do Ceará Professora Maria Neli Sobreira de Oliveira (FormaCE), no bairro João XXIII, o petista confirmou que a vice-governador Izolda Cela já estará no cargo no próximo sábado, 2.

"No dia 2, o Estado estará em excelentes mãos da minha querida vice-governadora Izolda Cela. Uma pessoa íntegra, seríssima, que revolucionou essa educação e onde eu estiver nós vamos estar juntos trabalhando ao nosso querido estado do Ceará", disse Camilo. Em sua última semana como governador, a expectativa é que o petista oficialize sua desincompatibilização para tentar vaga no Senado Federal.



A vice-governadora também é uma das pré-candidatas do PDT à sucessão de Camilo Santana nas eleições de outubro. A professora disputa a preferência da legenda com o ex-prefeito Roberto Cláudio, o deputado estadual Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho.

Camilo indicou a intenção de concorrer a senador este ano em junho do ano passado. No fim de janeiro, o PT aprovou a candidatura. Em fevereiro, o governador confirmava que a intenção era sólida. "Existe esse projeto, concretamente, mas minha dedicação agora é trabalhar, entregar as obras, os projetos, e vamos continuar". No começo de março, ele afirmou que o anúncio seria feito no fim deste mês.

Com informações do repórter Vítor Magalhães

