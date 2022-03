Cadê o teatro que tava aqui?: em nota, Teatro Universitário propõe diálogo

No último domingo, 27, dia em que foi comemorado o Dia Mundial do Teatro, a ação "Cadê o teatro que tava aqui?" tomou as redes sociais com cobranças para diversos equipamentos do Estado referentes à ausência de programações continuadas e diálogo, por exemplo. Entre os citados, esteve o Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Tupa), que nesta terça-feira, 29, lançou nota pública em resposta ao movimento, convidando artistas e o Fórum Cearense de Teatro para um "momento de diálogo, críticas e sugestões" sobre o funcionamento do equipamento.

Entre os questionamentos destinados ao Tupa na ação, estavam a falta de diálogo com a Cidade, de uma "política de ocupação para além da universidade", de "programação contínua" e do curso de arte dramática, por exemplo.

No texto, endereçado "ao Fórum Cearense de Teatro e todes artistas e demais pessoas da comunidade interessadas no fazer teatral", a direção do Tupa recupera a trajetória do equipamento, criado nos anos 1960, e cita uma missão em "formação, extensão, pesquisa e criação em arte".



O texto segue, "a título de transparência de informações", elencando um apanhado das ações realizadas pelo Tupa em 2020 e 2021, como atendimento a grupos e coletivos, apresentações presenciais, ensaios e reuniões, filmagens para espetáculos, projetos pedagógicos e ações ligados a cursos da UFC, entre outros.

Sobre 2022, a nota afirma que, com a retomada gradual da UFC, "diversas ações estão se fazendo necessárias em todas as instâncias da Universidade, no que diz respeito à manutenção dos espaços e adequação à nova realidade, e com o Teatro Paschoal Carlos Magno tem sido da mesma forma, para que possamos atender às demandas com a estrutura necessária".

A nota do Tupa encerra, considerando a "pertinência" dos questionamentos levantados na ação, convidando "a todes para um momento de diálogo, crítica e sugestões acerca do funcionamento do equipamento da Universidade Federal do Ceará com a finalidade de melhor atender a nosso público, sem o qual não teríamos razão de ser Teatro. Pedimos ao fórum a sugestão de uma data que melhor se adeque à rotina de todes e dispõe o espaço do Teatro para essa ação que achamos de grande importância".

A nota completa, com todas as ações elencadas, pode ser lida no site do Teatro Universitário.

