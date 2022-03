Oscar 2022: onde assistir aos filmes ganhadores do prêmio; veja lista

A cerimônia do Oscar 2022 foi marcada por surpresas. Além do tapa dado por Will Smith no apresentador Chris Rock, após este fazer uma piada com a doença de Jada Pinkett-Smith, esposa do ator, outros choques também se sobressaíram, entre eles a vitória de No Ritmo do Coração (Apple TV+), com prêmio de Melhor Filme, a maior categoria da noite; o longa não era o favorito do público. Confira abaixo a lista de filmes ganhadores e onde assistir cada um deles:

No Ritmo do Coração

Categoria(s): Melhor filme, Melhor ator coadjuvante, Melhor roteiro adaptado

Onde assistir: Amazon Prime Video (stream), Apple TV (alugar)

Ataque dos Cães

Categoria(s): Melhor diretora

Onde assistir: Netflix

Os Olhos de Tammy Faye

Categoria(s): Melhor Atriz, melhor cabelo e maquiagem

Onde assistir: Star+ (a partir de abril)

King Richard

Categoria(s): Melhor Ator

Onde assistir: HBO Max, NetNow Claro, Oi TV Play

Amor Sublime Amor

Categoria(s): Melhor Atriz Coadjuvante

Onde assistir: Disney+

Belfast

Categoria(s): Melhor roteiro original

Onde assistir: Ainda indisponível para streaming

Drive My Car

Categoria(s): Melhor filme internacional

Onde assistir: MUBI (a partir do dia 01/04)

Encanto

Categoria(s): Melhor animação

Onde assistir: Disney+

Summer of Soul

Categoria(s): Melhor documentário

Onde assistir: Disney+ (em breve)

Duna

Categoria(s): Melhor montagem, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhores efeitos visuais, melhor som, melhor trilha sonora

Onde assistir: HBO Max, NetNow Claro

007 - Sem tempo para morrer

Categoria(s): Melhor canção

Onde assistir: NetNow Claro, Apple TV (alugar)

The Long Goodbye

Categoria(s): Melhor curta metragem

Onde assistir: Ainda indisponível para streamings

The Queen of Basketball

Categoria(s): Melhor documentário em curta metragem

Onde assistir: Ainda indisponível para streamings

The Windshield Wiper

Categoria(s): Melhor curta animado

Onde assistir: Ainda indisponível para streamings

