Com referência ao surrealismo, Semana de Moda Unifor acontece em abril

Nos dias 05, 06 e 07 de abril acontece a Semana de Moda Unifor 2022.1. Realizado pelos cursos de graduação tecnológica em Design de Moda e Bacharelado em Moda, o evento faz referência ao movimento surrealista. A programação é gratuita e aberta ao público.

A Semana inclui o lançamento do livro “Des-Vestir”, escrito pela prof. Renata Santiago, e a mesa redonda “Moda, criação, saúde mental e novas tecnologias”, que terá a participação da psicóloga Germana Queiroz e os estilistas Gisela Franck e Iury Costa.

Sobre o assunto Djenane Machado, primeira Bebel de "A Grande Família", morre aos 70 anos

Angélica relata ter sofrido abuso sexual na gravação do hit 'Vou de Táxi'

Naiara Azevedo tranquiliza fãs após assalto: "Minha família está bem"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também faz parte da programação a realização de quatro oficinas abertas ao público com as seguintes temáticas: “Plástico Sustentável”, “Consultoria de Imagem – Styling”, “Foto e vídeo no celular” e “Arteterapia – Pintura Terapêutica”. As três primeiras serão lideradas por estudantes. O evento será encerrado com um desfile às 20 horas do dia 07 de abril, quinta-feira, em uma estrutura montada no bosque do Bloco G (campus da Unifor).

“A Semana de Moda Unifor contará com um vasto cronograma, contemplando mesa redonda, cine moda, oficinas e desfiles. O evento é totalmente pensado e produzido pelos alunos da disciplina de Produção de Moda e é um marco no calendário acadêmico, pois durante três dias proporcionamos experiências únicas e exclusivas para nossos alunos e para o público externo”, conta a professora Priscila Medeiros, coordenadora de ambos os curso.

Semana de Moda Unifor 2022.1

Quando: 5 a 7 de abril

Onde: campus da Unifor

Inscrições e mais informações: (85) 99904-3154

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags