Djenane Machado, primeira Bebel de "A Grande Família", morre aos 70 anos

Djenane Machado, que ficou conhecida por interpretar a personagem Bebel na primeira versão da série “A Grande Família”, morreu na última quarta-feira, 23 de março, aos 70 anos. A causa de morte não foi divulgada. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

A artista não deixou filhos e estava afastada das atividades profissionais desde o início da década de 1990. Ela era filha de Carlos Machado, famoso produtor e diretor de espetáculos musicais da noite carioca.

Atriz estreou na carreira durante a novela “Passo dos Ventos”, exibida pela Rede Globo em 1968. No ano seguinte, fez três telenovelas na emissora: “Rosa Rebelde”, “A Ponte dos Suspiros” e “Véu de Noiva”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seu reconhecimento veio no início da década de 1970, com a produção “O Cafona”. A trama gira em torno de Gigi, um viúvo que cuida da filha rebelde Dalva, uma jovem apaixonada por Pietro, o herdeiro de uma família falida. Na história, Djenane Machado interpretou uma hippie de uma comunidade alternativa.

Foi em 1973 que deu vida à Bebel, na série “A Grande Família”. Ela interpretava uma mulher mimada, casada com Agostinho, o garçom de um motel. A atriz, porém, foi substituída na segunda temporada após uma alguns problemas com a Globo.

Depois disso, trabalhou no cinema, com os filmes “As Alegres Vigaristas”, de Carlos Alberto de Souza Barros, e "Ópera do Malandro", de Ruy Guerra.

Volta à televisão em 1976 para um trabalho na novela “Estúpido Cupido” e continua a trabalhar em espetáculos montados pelo próprio pai. Deixou a carreira em 1990.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto K-pop: Stray Kids estreia no topo da Billboard 200 com álbum "Oddinary"

Cadê o teatro que tava aqui?: em nota, Teatro Universitário propõe diálogo

Ezra Miller, ator de "The Flash" e "Animais Fantásticos", é preso no Havaí

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags