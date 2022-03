Naiara Azevedo tranquiliza fãs após assalto: "Minha família está bem"

Parentes da cantora Naiara Azevedo foram reféns durante assalto à residência deles no Paraná. No Instagram, a artista agradeceu a preocupação e as orações dos fãs

Após o assalto sofrido pela família de Naiara Azevedo na última terça-feira, 29, no Paraná, a cantora tranquilizou os fãs e agradeceu a preocupação em postagem no Instagram.

O fato ocorreu na manhã da terça, 29, quando três criminosos invadiram a casa dos pais da ex-BBB. Naiara não mora no local.

Foram roubadas duas caminhonetes do local, conforme informou o tio da artista, Ademiro Azevedo, ao colunista Léo Dias. A família ficou refém por duas horas.



"Para todos que estão me mandando mensagens através das redes sociais e no meu WhatsApp, eu quero agradecer o carinho, o respeito, a preocupação, as orações", compartilhou Naiara em vídeos no Instagram.

"Respondendo de forma geral, minha família está bem. É uma situação chata, que entristece a gente, mas o que a gente tem que ser grato a Deus é que não aconteceu nada com a integridade física deles", ressaltou. "É só Deus pra cuidar do coraçãozinho, agora, mas o importante é que tá todo mundo bem", finalizou.

