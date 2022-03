Apresentador da TV Globo morre aos 42 anos, após passar mal em casa

O jornalista Jocelito Paganelli morreu na terça-feira, 29 de março, no interior de São Paulo, após passar mal em sua casa. O apresentador tinha 42 anos

O jornalista Jocelito Paganelli morreu nesta terça-feira, 29 de março, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, aos 42 anos. Ainda não há detalhes sobre a causa de morte, mas a suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

No dia, Jocelito passou mal na casa em que morava. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrê-lo, mas o jornalista não resistiu.

Ele era apresentador e chefe de redação da TV TEM, emissora afiliada da Rede Globo, onde trabalhava há cinco anos. Formado pela Faculdade de Filosofia, Ciênicas e Letras da cidade de Catanduva e pós-graduado em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela Universidade de São Paulo, também tinha experiência no Diário da Região.

“Ao longo de cinco anos, a TV TEM teve a honra de contar com o talento e o amor ao jornalismo deste profissional versátil e competente. Estamos todos muito abalados e tristes com essa trágica notícia e partida prematura de Paganelli. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do jornalista”, disse a TV TEM em nota.



