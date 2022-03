Oscar 2022: os principais looks usados na cerimônia para se inspirar

No último domingo, 28 de março, aconteceu a 94ª cerimônia do Oscar. Sendo uma das principais premiações do cinema, os artistas costumam aproveitar o tapete vermelho para chamar atenção com os looks escolhidos. A partir do evento é possível identificar as principais tendências que irão movimentar o mercado da moda nos próximos meses. Camisas brancas, roupas vermelhas, tons pastéis e até mesmo o clássico preto e branco marcaram o tapete vermelho. Confira as escolhas dos famosos:

Will Smith e Jada Pinkett Smith



Provavelmente o casal mais comentado da noite, após a piada polêmica de Chris Rock que resultou em um tapa de Will Smith no comediante, o casal Smith também chamou atenção no tapete vermelho. Will Smith apostou em um terno preto clássico, enquanto Jada ousou no modelo de seu vestido verde. O ator venceu a categoria de "Melhor Ator" por sua atuação em "King Richard: Criando Campeãs".

Will Smith e Jada Pinkett Smith no tapete vermelho do Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Timothée Chalamet



O protagonista de "Duna", filme mais premiado da noite, vencendo seis categorias, é conhecido por ousar nos tapetes vermelhos. Para o Oscar 2022, Timothée apostou em um look sem camisa. O ator usou um blazer de paetê da Louis Vuitton e chamou atenção.

Timothée Chalamet ousa no Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Zendaya

Também integrante do elenco de "Duna", Zendaya passou pelo tapete vermelho apostando num look com camisa branca. A atriz é um dos principais ícones fashion da atualidade.

Zendaya no tapete vermelho do Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Kristen Stewart

Indicada à "Melhor Atriz" por "Spencer", Kristen Stewart chamou muita atenção em sua passagem pelo tapete vermelho. Enquanto a maioria dos artistas apostas em ternos e vestidos longos, a artista optou por usar shorts na premiação. O look é uma criação da Channel.

Kristen Stewart ousa no look para o Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Marlee Matlin

A atriz Marlee Matlin foi uma das celebridades que apostou no vermelho. Ela faz parte do elenco de "No Ritmo do Coração", que ganhou o prêmio de "Melhor Filme", principal categoria da noite. Ela é a única atriz surda a ter recebido um prêmio na categoria "Melhor Atriz", tenho ganhando o reconhecimento por sua atuação em "Filhos do Silêncio".

Nicole Kidman

A atriz Nicole Kidman, que estava concorrendo na categoria de "Melhor Atriz" por seu trabalho em "Apresentando os Ricardos", chamou atenção por usar um vestido numa cor inédita. "Eu queria vestir azul e criaram essa cor exclusivamente para essa noite", contou em entrevista ao E!. O vestido foi desenvolvido pela Armani.

Nicole Kidman usando Armani no Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Simu Liu

O protagonista de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" apostou em um terno vermelho no Oscar 2022. O filme da Marvel estava concorrendo na categoria de "Melhores Efeitos Visuais".



Simu Liu de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" no Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Zoë Kravitz



Zoë Kravitz que ganhou ainda mais destaque após sua atuação em "The Batman" também marcou presença no Oscar 2022. A atriz apostou nos tons pastéis ao usar um vestido rosa.



Zoë Kravitz no tapete vermelho do Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Ariana DeBose

Vencedora na categoria de "Melhor Atriz Coadjuvante" por sua atuação em "Amor, Sublime Amor", Ariana DeBose também apostou no vermelho para a premiação. Ela é a primeira atriz afro-latina a ganhar um Oscar.

Ariana DeBose no tapete vermelho do Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



Lupita Nyong'o

A atriz Lupita Nyong'o chamou atenção ao usar um vestido dourado da Prada no tapete vermelho. A peça traz referências dos anos 20 ao compor franjas na saia.

Lupita Nyong'o no Oscar 2022 (Foto: Angela Weiss/AFP)



