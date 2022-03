K-pop: Stray Kids estreia no topo da Billboard 200 com álbum "Oddinary"

O grupo de k-pop Stray Kids fez sua estreia no topo da parada da Billboard 200 com o novo álbum "Oddinary", lançado em março deste ano

Stray Kids estreou no topo da parada da Billboard 200 na última segunda-feira, 28 de março, com o álbum “Oddinary”. No total, mais de 110 mil cópias foram vendidas nos Estados Unidos, tornando-se a maior venda de disco durante uma semana em 2022.

A lista da Billboard classifica os discos e EPs mais vendidos semanalmente no país norteamericano. É a primeira vez que o grupo de k-pop da JYP Entertainment entra na parada desde o início de sua carreira.

O Stray Kids também apareceu em outros charts, como 1º lugar no “Billboard Artist 100 Chart” e “Top Album Sales”. A música “Maniac” ainda alcançou a 21ª posição a “Billboard Global 200”.

O grupo publicou um vídeo de agradecimento em suas redes sociais e disponibilizou um conteúdo especial no Youtube com a trajetória de lançamento do novo álbum.

Stray Kids lançou o disco “Oddinary” no dia 18 de março. O disco conta com sete faixas: “Venom”, “Charmer”, “Freeze”, “Lonely St.", “Waiting For Us”, “Muddy Water” e “Maniac”.

“Se a música do Stray Kids estava focada em mostrar o poder explosivo até agora, desta vez nós diminuímos um pouco, adicionando uma maneira mais relaxada e contida", disse o líder Bang Chan, em coletiva de imprensa para os veículos de comunicação internacionais.

O Stray Kids é um dos principais nomes da quarta geração do k-pop. Composto pelos membros Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N., o grupo estreou em 2017.



