Prêmio Jabuti 2022 abre inscrições com olhar para democratização da arte

Responsável por reconhecer e divulgar a potência da produção nacional, o Prêmio Jabuti anuncia a abertura das inscrições a partir desta terça-feira, 29 de março. Realizado desde 1958, o Prêmio chega a sua 64ª edição com homenagem a Semana de Arte Moderna e traz Sueli Carneiro como "Personalidade Literária" desse ano.

O editor e tradutor Marcos Marcionilo está à frente da curadoria deste ano. Com mais de 40 anos de experiência no mercado editorial, ele também foi responsável pela última edição. O conselho curador também traz os especialistas e profissionais de múltiplas áreas do conhecimento Bel Santos-Mayer (educadora social), Camile Mendrot (editora), Luiz Gonzaga Godoi Trigo (filósofo e escritor) e, pela primeira vez, Rodrigo Casarin (jornalista).

“A partir de 2018, o Prêmio Jabuti tem se tornado a cada ano mais abrangente. O resultado das últimas edições, especialmente a de 2021, mostra a força do livro como instrumento de democratização do conhecimento e da arte", ressalta Marcionilo. Em sua 64ª edição, o Prêmio terá 20 categorias distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

“O Jabuti de 2022 mostra sua relevância diante das necessidades do público leitor. As atuais mudanças realizadas evidenciam que o objetivo é difundir a abrangência do prêmio, com a consolidação dessa nova formatação”, declara Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Homenagem ao Modernismo

Em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922, o Prêmio Jabuti adere à estética do grafite em sua nova identidade visual. "Nós resolvemos assumir o grafite na cultura brasileira retomando o conceito de antropofagia dos modernistas daquela semana, retomando esse conceito como aquele capaz de mover o pensamento e as artes", explica Marcionilo em coletiva de imprensa.

O Prêmio convidou cinco artistas de diferentes regiões do País para participar desse manifesto visual: Raiz (Raí Campos) do Amazonas, Rafael Jonnier (Cuiabá), Ciro Schumann (São Paulo), Marcelo Pax (Rio Grande do Sul) e Tereza de Quinta, do Acidum Project (Ceará).



Feminismos negro

Marcionilo também anunciou que Sueli Carneiro será a "Personalidade Literária" dessa edição. A escritora e filósofa é um dos principais nomes na luta contra a desigualdade étnico-racial e de gênero no País, sendo a fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra. Sueli lutou pela implementação de cotas raciais nas universidades, por maior representatividade nas produções televisivas nacionais e pela dignidade da mulher negra.

Sueli Carneiro é filósofa, escritora e ativista do movimento social negro brasileiro (Foto: Iara Venanzi)



"Essa escolha da Sueli Carneiro é pautada principalmente em não fazer das questões raciais uma 'onda'. A onda passa", pontua Bel Santos-Mayer. "Sueli coloca um outro olhar sobre a discussão dos direitos humanos em nosso País. Quem quer discutir essa existência de um pensamento diverso precisa falar do epistemicídio que é pautado por Sueli Carneiro", comenta.

“É um orgulho contar com a consagração de Sueli Carneiro como homenageada do Jabuti 2022. A filósofa e escritora é uma grande pensadora do feminismo negro brasileiro, além de ser ativista do movimento antirracista e defensora dos direitos humanos. Nada melhor do que poder destacar sua vida e obra em mais esta premiação”, declara o presidente da CBL.

“Com muita esperança, homenageamos a trajetória e a obra de Sueli Carneiro. Ela é referência mundial não só de pesquisadora e intelectual orgânica, mas também nosso grande exemplo de escritora afeita ao debate aberto e franco, um modelo para quem busca criar um pensamento gerador de práxis agregadoras. Em torno dela, na cerimônia, veremos reunirem-se muitas das forças culturais que buscam construir o Brasil plural que desejamos”, destaca Marcionilo.

Inscrições e premiação

As inscrições para o Prêmio Jabuti estarão abertas até as 18 horas do dia 26 de maio de 2022 (horário de Brasília) e devem ser realizadas por meio do Portal de Serviços da CBL. Quem já tem cadastro na plataforma pode efetuar o login com o usuário preexistente, ou adicionar um novo, e selecionar “Prêmio Jabuti”.

Pelo sexto ano consecutivo, não houve alterações no valor das inscrições e pelo segundo ano consecutivo, haverá desconto de 10% para os primeiros 30 dias, ou seja, até as 23h59min do dia 27 de abril de 2022. A promoção é válida para todos os participantes. “Cada uma das mudanças promove o amplo acesso ao maior prêmio do livro brasileiro. Realizar as inscrições por meio da plataforma de serviços da Câmara Brasileira do Livro oferece o acesso fácil para todos os participantes. Manter o mesmo valor de inscrição e o desconto democratiza ainda mais o acesso”, acredita Tavares.

Os vencedores de cada categoria recebem a estatueta e o prêmio de R$5mil, com exceção do "Livro Brasileiro Publicado no Exterior". A editora brasileira da obra vencedora dessa categoria receberá a estatueta e uma Bolsa de Apoio à Tradução no valor de R$5mil, caso seja filiada ao Projeto Brazilian Publishers. O valor poderá ser utilizado para traduzir uma nova obra de seu catálogo do português para qualquer outro idioma. Caso não faça parte do BP, a editora será contemplada com um ano de participação integral no projeto.

O(a) vencedor(a) da categoria "Livro no Ano" receberá uma estatueta e o valor de R$100 mil. Caso a obra seja uma coautoria, o valor é dividido após a dedução dos impostos legais. Os editores das publicações premiadas também são contemplados com a estatueta do Prêmio Jabuti.

O Conselho também ressalta que o público pode indicar nomes para a composição do júri do Prêmio. Basta preencher um formulário disponível no site. O Conselho Curador é responsável por selecionar personalidades e profissionais de todo o País para integrar o júri, como também avaliar as indicações do público.

Prêmio Jabuti 2022

Inscrições: até 26 de maio

Onde: Portal de Serviços da CBL

Mais informações: premiojabuti.com.br

