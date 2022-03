Ação questiona falta de espaços e programações teatrais no Ceará

Neste 27 de março, Dia Mundial do Teatro, postagens questionando ausências de políticas para a linguagem no Ceará somaram mais de 300 compartilhamentos

"Cadê o teatro que tava aqui?". Na data em que é comemorado o Dia Mundial do Teatro, espaços cênicos do Ceará foram "palco" de uma ação presencial e virtual empreendida por grupos e artistas do Estado questionando a ausência de espaços culturais e programações continuadas em equipamentos públicos.

O protesto tomou corpo no Instagram a partir de postagens acompanhadas da hashtag #cadeoteatroquetavaaqui. Grupos como Inquieta Cia., Bagaceira, Pavilhão da Magnólia, Cia. Prisma de Artes, Expressões Humanas, Companhia Crisálida de Teatro e Cia. Bravia, entre outros, participaram da campanha. Até a publicação deste texto, a palavra-chave somava mais de 300 utilizações na rede social.







Foram alvo da ação equipamentos ligados a gestões municipais, estadual e federal, como o Teatro Sesc Emiliano Queiroz, Teatro Municipal Salviano Arraes Saraiva (Crato), Teatro Carlos Câmara, Teatro Antonieta Noronha, Teatro Dragão do Mar, Centro Cultural Banco do Nordeste, Teatro São José, Caixa Cultural, Porto Dragão, Teatro Rachel de Queiroz (Guaramiranga), Rede Cuca e Teatro Universitário, entre outros.

Nos posts, fotos de equipamentos culturais acompanhados de faixa com os dizeres da ação, "Cadê o teatro que tava aqui?", foram compartilhadas junto a legendas com questionamentos referentes a políticas de pagamento, de ocupação e falta de continuidade de programações, além de demandas específicas relativas a cada local.

"Qual o espaço do teatro em Fortaleza e no Ceará nesse 27 de março de 2022? Nossa comemoração é luta. Um chamado ao que faz falta", questionam os textos.

A ausência de planejamentos e temporadas definidas está em pauta com destaque no setor teatral pelo menos desde o início da retomada de atividades dos equipamentos. No início de novembro de 2021, por exemplo, o Vida&Arte publicou matéria sobre o contexto ouvindo artistas e secretarias.





