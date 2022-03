Sesc prorroga inscrições da 24ª Mostra Cariri de Culturas até sexta, 1º

A 24ª edição da Mostra Cariri de Culturas, promovida pelo Sesc Ceará, acontece entre dos dias 25 a 30 de agosto na região do Cariri

O Sesc Ceará prorrogou as inscrições da 24ª edição da Mostra Cariri de Culturas até sexta-feira, 1º de abril. O evento está aberto para artistas e grupos brasileiros das áreas de artes cênicas, audiovisual, artes visuais, literatura e música.

A iniciativa acontece de forma presencial, na região do Cariri, e tem o objetivo de incentivar a produção artística de diversas linguagens por meio de apresentações, vivências e ações formativas.

Entre os formatos aceitos, estão espetáculos teatrais, filmes de qualquer duração, mostra de produtos audiovisuais, performance poética, narração de histórias, conversas literárias e apresentações musicais.

Os artistas devem estar disponíveis para realizar suas atividades nos dias, locais e horários preestabelecidos com a organização.

O edital está disponível no site do Sesc Ceará. As inscrições também são realizadas de forma on-line.

24ª Mostra Cariri de Culturas

Quando: inscrições até sexta-feira, 1º de abril

Onde: no site do Sesc Ceará



