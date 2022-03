Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o feriado e o fim de semana? Veja os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

A Netflix disponibiliza a segunda temporada de “Bridgerton”, que dá continuidade às histórias do romance homônimo escrito por Julia Quinn.

Após mostrar a trajetória de Daphne Bridgerton, os novos episódios focarão no outro irmão da família: Lord Anthony Bridgerton. Ele, que está em busca do amor, também é o mais velho e o responsável pelas questões burocráticas dos familiares desde a morte de seu pai.

Já o Disney+ adicionou o documentário “Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você”, que exibe uma conversa com a cantora e compositora Olivia Rodrigo na estrada.

Em uma viagem de Salt Lake City até Los Angeles, a artista fala sobre as lembranças do período de composição do seu disco de estreia “Sour”. Durante o diálogo, ela compartilha seus sentimentos acerca da fama e do sucesso repentino de sua carreira.

No Amazon Prime Video, a novidade é o filme “Respect: A História de Aretha Franklin”. A biografia protagonizada por Jennifer Hudson acompanha a cantora Aretha Louise Franklin desde sua infância até o fim de sua carreira.

Em sua trajetória, ela se tornou um ícone da música. Com sua voz, performou canções como “A Natural Woman” e “Respect”. Também ficou conhecida por sua luta em prol dos direitos das mulheres e dos afrodescendentes.

Netflix

quinta-feira, 24

- Trinta e Nove

sexta-feira, 25

- Transformers: BotBots

- Bridgerton (temporada 2)

Disney Plus

sexta-feira, 25

- Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você

- Universos Paralelos (temporada 1)

- A Maravilhosa Primavera do Mickey Mouse

- Família Radical: Maior e Melhor (episódio 6)

- Cocoricó (temporada 1)

- Os Novos Mutantes

- Desastres Mortais: O Poder da Natureza

- Surviving the Mount St. Helens Disaster

Amazon Prime Video

sexta-feira, 25

- As Trambiqueiras

- Respect: A História de Aretha Franklin

- RoboCop

Mubi

sábado, 26

- A Professora do Jardim de Infância

domingo, 27

- Amateur

Belas Artes à La Carte

sexta-feira, 25

- A Felicidade das Pequenas Coisas



