Bruna Marquezine viaja em abril para iniciar gravações de "Besouro Azul"

A atriz Bruna Marquezine viaja dia 9 de abril para os Estados Unidos para começar as gravações do filme "Besouro Azul"

Bruna Marquezine já está se preparando para seu novo projeto internacional. No dia 9 de abril, ela viaja aos Estados Unidos para iniciar as gravações do filme “Besouro Azul”, baseado na história do super-herói dos quadrinhos da DC Comics.

Em entrevista ao podcast “Poddelas”, a atriz disse que ficará cinco meses fora do Brasil por causa das filmagens. “Não pode voltar, principalmente pela questão de Covid-19. É um filme de ação, de super-herói. As filmagens são super intensas, então toda a equipe vai ficar direto lá”, explica.

De acordo com Bruna, as gravações acontecerão em Atlanta e em Porto Rico. Para ela, o roteiro é diferente de tudo aquilo que já viu. “É o tipo de roteiro que nunca li nada igual. Aqui no Brasil, a gente não faz produções desse tamanho, com tantas sequências de ação”, indica.

A atriz fará a protagonista feminina, Penny. Ela será o par romântico do ator Xolo Maridueña (de “Cobra Kai”, da Netflix), que interpretará o personagem Jaime Reyes, o primeiro super-herói latino dos filmes da DC.

A direção do longa-metragem é do porto-riquenho Angel Manuel Soto. A estreia está prevista para agosto de 2023.

Nas histórias em quadrinhos, o Besouro Azul é um alter-ego utilizado por três pessoas diferentes. Entretanto, a produção focará no adolescente Jaime Reyes, um mexicano-americano que se tornou o terceiro personagem a assumir o legado do herói.

O jovem tem fortes ligações com sua família trabalhadora e não possui conexões com super-heróis. Ele está no caminho para casa, depois de sair da escola, quando descobre um inseto azul.

Curioso, leva o animal para seu lar. Durante a noite, o inseto volta à vida e se conecta com Jaime. O protagonista, então, vira uma pessoa com poderes extraterrestres.



