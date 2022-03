Show do Foo Fighters no Lollapalooza Brasil é cancelado após morte de baterista

O show do Foo Fighters, que deveria fechar a programação do Lollapalooza Brasil neste domingo, 27, foi cancelado após a morte do baterista da banda. Taylor Hawkins, de 50 anos, foi encontrado morto no quarto do hotel onde o grupo se hospedava na Colômbia.

O perfil oficial da banda no Twitter foi responsável por confirmar o falecimento do músico, reportado por veículos colombianos. "A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins", diz o post. Eles pediram ainda para que a privacidade da família e amigos de Taylor fossem respeitadas durante este momento de luto.

O festival também expressou condolências nas redes sociais. "Estamos absolutamente devastados pela perda do nosso amigo, Taylor Hawkins. Não há palavras para descrever o que ele significou para nós e para todos os fãs de música ao redor do mundo”, diz o comunicado.

A causa da morte de Taylor Hawkins ainda é investigada. O show da banda que aconteceria na Colômbia, no festival Estéreo Picnic, também não foi realizado. O perfil do Instagram do evento publicou que a banda cancelou toda a sua turnê sul-americana.



