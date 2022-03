Lollapalooza 2022 ao vivo: onde assistir às atrações na TV e online

O Lollapalooza Brasil 2022 está de volta! A nona edição do festival começa hoje, 25, e vai até domingo, 27, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Divididos em quatro palcos, artistas como Miley Cyrus, Matuê e Martin Garrix renderão horas de curtição ao público que aguarda a realização dos shows desde 2020.

Desta vez, quem não conseguiu adquirir o ingresso poderá assistir ao festival sem sair de casa, por meio de canais que farão a cobertura completa e ao vivo do Lollapalooza 2022.



A Rede Globo é detentora do direito de transmissão do Lollapalooza. Sendo assim, a emissora disponibilizará a cobertura do evento na integra em dois canais pagos: o Multishow e o Bis.

O Multishow ficará responsável pela exibição das apresentações dos palcos 1 e 2 (Budweiser e Onix). Já no Bis serão exibidos os shows que vão acontecer nos palcos 3 e 4 (Adidas e Perry´s by Doritos). Em ambos os canais a transmissão começa a ser feita a partir das 14 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Além dos canais por assinatura, o festival poderá ser assistido no Globoplay, no entanto, apenas quem tem acesso ao pacote Globoplay +.

Por fim, um compilado dos melhores momentos de cada dia do festival será exibido na TV aberta da emissora. Sob o comando de Marcos Mion, o programa vai ao ar na sexta, 25, após o ‘Conversa com Bial’; no sábado, 26, após o ‘Altas Horas’; no domingo, 26, dando sequência ao ‘Domingo Maior’ e termina no sábado seguinte, 2, depois de ‘Supercine’.

A cobertura nos dois canais pagos contará com um time de apresentadores além de Mion. Didi Wagner, Titi Muller, Dede Teicher, Thais Barja, Xan Ravelli, Guilherme Guedes, Laura Vicente, China e Kenya Sade, são alguns dos nomes confirmados para entrevistar artistas, trazendo informações sobre os shows e mostrando o que está acontecendo nos bastidores do evento.

Atrações do Lollapalooza Brasil 2022: confira palcos, show e dia

No festival Lollapalooza 2022 os artistas se dividem em quatro palcos: Budweiser, Onix, Adidas e Perry’s. Atrações internacionais como Miley Cyrus, Foo Fighters e The Strokes são os headliners do evento, ou seja, os principais números de cada um dos três dias de evento (25, 26 e 27 de março), e se apresentam no maior deles, o Budweiser.

Palco Budweiser (maiores atrações)

Sexta: Detonautas, Turnstile, LP, Machine Gun Kelly, The Strokes

Detonautas, Turnstile, LP, Machine Gun Kelly, The Strokes Sábado: Terno Rei, Silva, Two Feet, Emicida, Miley Cyrus

Terno Rei, Silva, Two Feet, Emicida, Miley Cyrus Domingo: Lagum, Rashid, Idles, The Libertines, Foo Fighters

Palco Onix

Sexta: 89FM, Jxdn, The Wombats, Marina, Doja Cat

89FM, Jxdn, The Wombats, Marina, Doja Cat Sábado: Lamparina, Clarice Falcão, Jão, A Day To Remember, A$ap Rocky

Lamparina, Clarice Falcão, Jão, A Day To Remember, A$ap Rocky Domingo: Aliados, Fresno, Black Pumas, Martin Garrix

Palco Adidas

Sexta: Edgar, Matuê, Pabllo Vittar, Caribou, Jack Harlow

Edgar, Matuê, Pabllo Vittar, Caribou, Jack Harlow Sábado: Mc Tha, Jup do Bairro, Remi Wolf, Alessia Cara, Alexisonfire

Mc Tha, Jup do Bairro, Remi Wolf, Alessia Cara, Alexisonfire Domingo: Menores atos, Planta e Raiz, Marina Sena, Djonga, Kehlani

Perry’s by Doritos (palco de música eletrônica)

Sexta: Beowulf, Barja, Meca, Vinnie, Jetlag, 070 Shake, Ashnikko, Chris Lake, Alan Walker

Beowulf, Barja, Meca, Vinnie, Jetlag, 070 Shake, Ashnikko, Chris Lake, Alan Walker Sábado: Fatnotronic, Ashibah, Victor Lou, Chemical Surf, Dj Marky, Boombox Cartel, Wc no Beat, Deorro, Alok

Fatnotronic, Ashibah, Victor Lou, Chemical Surf, Dj Marky, Boombox Cartel, Wc no Beat, Deorro, Alok Domingo: FractaLL X Rocksted, Malifoo, Evokings, Fancy Inc, Cat Dealers, Goldfish, Kaytranada, Gloria Groove, Alesso



