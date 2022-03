Ratos de Porão e Garotos Podres fazem show em Fortaleza, neste sábado, 26

Noite ainda contará com a banda local Warbiff, que apresenta um repertório focado no seu último álbum "Pigs Parliament"

É chegada a hora de tirar aquela sua jaqueta de patches do armário. Os shows presenciais estão voltando e da forma que todo headbanger gosta: com guitarras elétricas, amplificadores, bateria, luzes, fumaça e tudo que tiverem direito. Em Fortaleza, a temporada de shows começa neste sábado, 26, no Complexo do Armazém, com Ratos de Porão, Garotos Podres e a banda local Warbiff. Os ingressos ainda estão disponíveis de forma online e físico nas lojas Planet CDs (Centro), Covil Bar (Benfica) e Jazigo Loja (Benfica).

O show começará às 20h com a abertura da Warbiff. A banda cearense apresenta um repertório focado no seu último álbum “Pigs Parliament” (2017) junto de um cover de “Mundo em Alerta”, da banda Taurus. Na sequência vem Garotos Podres e, terminando a noite, Ratos de Porão.

O evento reunirá dois dos maiores nomes do punk e do hardcore nacional em uma noite que promete muitas músicas de protesto, rodas punk e mosh pits. A produtora responsável pelo evento, a Underground Produções, afirma que este será mais um evento histórico no portfólio de shows de rock em Fortaleza. “É a primeira vez na vida que Ratos de Porão e Garotos Podres tocam juntos aqui em Fortaleza. O mais especial disso tudo é que elas estão comemorando 40 anos de carreira e vão comemorar aqui com a gente trazendo vários clássicos que fizeram elas serem grandes referências aqui no Brasil e lá fora”, explica Fabrício Moreira, produtor do evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Pai de Paulinha Abelha terá apoio financeiro vitalício da Calcinha Preta

Envolver: música de Anitta alcança topo do Spotify Global

Astro do pop Elton John completa 75 anos

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O último show do Ratos de Porão em Fortaleza foi em 2019. Na ocasião, a banda não contava com o vocalista João Gordo, afastado por conta de problemas de saúde. O show deste sábado terá sua presença, o que será outro grande diferencial da noite. Já os Garotos Podres não pisam em Fortaleza desde 2004, quando tocaram no saudoso Canto das Tribos. Depois disso, o vocalista Mao até tocou novamente na capital cearense, mas por meio de um projeto solo que não levava o nome da banda.

Com 40 anos de carreira, as bandas já lançaram grandes clássicos da música underground brasileira. Do Ratos de Porão, o álbum “Brasil” (1989) é considerado um dos maiores retratos dos problemas do Brasil e foi o que abriu muitas portas para a banda. O disco foi gravado em Berlim e produzido pelo famoso Harris Johns, produtor que já trabalhou com nomes como Sodom, Tankard e Exumer.

Já o Garotos Podres marcou história por ser um símbolo de luta pela democracia brasileira por meio de suas músicas. Em 1985 eles estouraram com o disco “Mais Podres do Que Nunca” e chegaram a vender 50 mil cópias independentes. Muitas de suas letras são críticas políticas e sociais, como "Papai Noel Velho batut". O ex-presidente Fernando Collor de Mello já pediu ao Ministério da Justiça censurasse o álbum “Canções para Ninar” (1993), trabalho que levou a banda a realizar shows na Europa e nos Estados Unidos.

Gustavo Queiroz escreve para o site Detector de Metal

Ratos de Porão e Garotos Podres no Armazém

Onde: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Quando: sábado, 26 de março, às 20 horas

Quanto: a partir de R$90. À venda no local e na Planet CDs (Rua Senador Pompeu, 834 - Galeria Pedro Jorge), Covil Rock n’ Bar (Av. Treze de Maio, 2382 - Fátima) e Jazigo Loja (Rua Senador Catunda, 29 b - Benfica)

Vendas online: www.bilheto.com.br

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags