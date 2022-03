Pai de Paulinha Abelha terá apoio financeiro vitalício da Calcinha Preta

Os integrantes da banda de forró Calcinha Preta se disponibilizaram para amparar Gilson Santos, pai da cantora Paulinha Abelha. Aos 66 anos, ele sofre com uma doença degenerativa e atualmente vive na casa de seu genro, Clevinho Santos. Segundo o empresário da banda, Diassis Marques, os músicos do grupo decidiram que darão o apoio financeiro necessário a seu Gilson enquanto ele estiver vivo.

Na casa de Clevinho, o pai de Paulinha - também chamado de “Abelha” - recebe ajuda de home care. De acordo com Diassis, o home care é pago por meio de plano de saúde, mas a Calcinha Preta - formada por Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver - combinou de auxiliar no restante dos custos envolvidos nos cuidados. A entrevista foi dada à revista Quem na última quarta-feira, 23.

Segundo Diassis, a cantora havia pedido a ele que “nunca a abandonasse”, e ele, então, percebeu que a mensagem também se aplicava ao seu pai. “Ela se preocupava muito com o pai. Hoje entendo o significado do ‘nunca me abandone’. Cuidar do pai dela seria o mesmo que cuidar dela”, afirmou.

Ao longo da entrevista, o empresário também falou sobre como os integrantes da banda de forró têm lidado com o falecimento de Paulinha Abelha, ocorrido há um mês. Diassis comentou que todos ainda estão “muito sentidos”, mas têm em mente que é necessário trabalhar.

Clevinho Santos, que também era produtor e assessor da cantora no grupo, segue “muito abalado”. Diassis revelou que ele pediu à banda que uma obra inédita de Paulinha seja inserida no próximo trabalho a ser lançado pelo conjunto de forró. Paulinha Abelha faleceu em 23 de fevereiro. Quatro doenças foram apresentadas como causas de sua morte, e uma combinação de medicamentos, suplementos para emagrecer e sedativos hospitalares pode ter agravado a situação da cantora. Ela chegou a ficar internada por 12 dias.

