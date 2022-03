Escolas públicas cearenses recebem exposição sobre Antonio Bandeira

A arte do pintor cearense Antonio Bandeira poderá ser contemplada por alunos de escolas públicas de São Gonçalo do Amarante e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a partir da exposição itinerante “Bandeira nas Escolas”. O projeto reúne 20 réplicas das principais obras de um dos artistas brasileiros mais importantes do século passado e estreia em 1º de abril.

A iniciativa entra na programação de celebração do centenário de Antonio Bandeira, nascido em Fortaleza em 26 de maio de 1922. Ao todo, 20 escolas cearenses participarão do projeto, que terá ainda oficina virtual para professores e distribuição de revista sobre Bandeira e suas produções. A abertura será na Escola Maria do Socorro Gouveia, em São Gonçalo do Amarante, e a mostra permanecerá na instituição de ensino até 14 de abril.

Sobre o assunto Morte de Chico Anysio completa 10 anos em meio à briga por herança

Teresa Cristina é a primeira mulher a gravar música do Carnaval Globeleza

Porto Iracema promove performance com música e dança na quinta, 24

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estima-se que aproximadamente 10 mil estudantes sejam impactados pela ação, pois, ao longo das duas semanas de exibição da mostra na escola de abertura, alunos e docentes de outras escolas do município visitarão o projeto. Ainda não há data definida para a chegada da “Bandeira nas Escolas” em Maracanaú. A iniciativa é promovida pela Via de Comunicação e tem curadoria do pintor, arte-educador e jornalista Francisco Bandeira.

Algumas das obras que serão apresentadas são “Auto Retrato no Espelho”, “Amazonas Guerreando” e “Cidade Queimada de Sol”. Segundo os organizadores, a mostra busca proporcionar conhecimento sobre a trajetória de Antonio Bandeira, a “difusão e fruição da arte brasileira” e a “sensibilização para a arte e cultura de jovens e crianças” que se encontram em situações de vulnerabilidades sociais.

Quanto à oficina, a programação será ministrada pela artista visual e ilustradora Cris Soares, e ocorre ainda em março, nos dias 28, às 17 horas, e 29, às 19 horas. A atividade “Pequeno Diário de ideias para o professor - Dicas para repercutir em sala de aula a vida e a obra de Antonio Bandeira” tem o objetivo de apresentar a educadores quem foi o pintor e sugerir ações que podem ser realizadas com estudantes a partir de uma revista editada para esta iniciativa.

Antonio Bandeira foi um pintor, desenhista e gravador cearense que expôs suas produções em renomadas galerias em diferentes países. Participou ativamente da fundação do Centro Cultural de Belas Artes (CCBA), que originou, em 1943, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap), e teve atuação notória também na França, onde frequentou a Escola Nacional Superior de Belas Artes. Sua primeira exposição individual ocorreu no Rio de Janeiro, em 1945. Bandeira faleceu em Paris em 1967.

Bandeira nas Escolas

Quando: lançamento da exposição em 1º de abril; das 7h30min às 11h30min e das 13 horas às 17 horas

Onde: EEF Maria do Socorro Gouveia (Rua Francisco Duarte, 227 - São Gonçalo do Amarante) até 14 de abril

Mais informações: (85) 3114.7878 ou site Bandeira nas Escolas



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags