Porto Iracema promove performance com música e dança na quinta, 24

Porto Iracema das Artes promove o Jam Session “Maré Alta” nesta quinta-feira, 24 de março. Na data, o público presente poderá participar da atividade de improvisação em dança e em música.

Com o objetivo de celebrar o coletivo, a imersão vai misturar alguns estilos musicais, como house music, boom bap e funky music. Evento foi desenvolvido na 9ª edição do Laboratório de Dança da escola.

A ação é uma proposta do projeto “Mar é House”, dos artistas Luiz Paulo Aragão, Jonas Joca e Rafael Lima. Nesta persquisa artística, os três levantam provocações sobre as danças urbanas e a coletividade.

A tutoria será de Andréia Pires, mestre em Artes pela Universidade Federal do Ceará (UFC). No momento, ela pesquisa dramaturgias diversas e suas relações com o corpo. Também trabalha como diretora, coreógrafa e dramaturgista.

Jam Sessions “Maré Alta”

Quando: quinta-feira, 24 de março, às 17 horas

Onde: Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Gratuito

