Morte de Chico Anysio completa 10 anos em meio à briga por herança

A viúva Malga di Paula e os filhos de Chico Anysio trocam acusações públicas acerca do processo judicial da divisão de bens desde a morte do humorista

Nesta quarta-feira, 23, completam-se 10 anos da morte do humorista cearense Chico Anysio, que faleceu aos 80 anos no Rio de Janeiro. Mesmo com a aproximação do marco de uma década, a briga pela herança do artista entre a viúva, Malga di Paula, e os filhos dele segue sem resolução. O dinheiro em disputa é estimado no valor de R$ 20 milhões. Em entrevista ao podcast "ZonaV", Malga chegou a afirmar que não recebeu "nenhum centavo" da herança e que foi "privada" de direitos.

Malga e Chico se casaram em 2001 e ficaram juntos até a morte do humorista, em 2012. Apesar da relação de mais de 10 anos, a viúva afirmou na participação no podcast, que ocorreu há um mês, que chegou, por exemplo, a ser proibida de entrar no próprio apartamento por conta do litígio acerca do inventário do marido.

"É de uma agressividade tão grande. Fiquei tão doente que não consegui mais cuidar de mim", afirmou na ocasião. Em 2021, Malga chegou a ficar em coma por 65 dias após complicações da covid-19. No período que ela passou hospitalizada, um dos filhos de Chico que entrou na briga contra a madrasta, o DJ Cícero Chaves, acabou falecendo após um mal súbito.

No podcast, ela abordou o assunto. "Eu estava em coma e ele morreu. Ele ficou brigando comigo durante quase dez anos para receber algo que nunca irá receber", afirmou Malga.

Nas redes sociais, outro filho de Chico Anysio, o ator Nizo Neto, classificou a fala de Malga como "golpe baixo". "Mais uma vez ela usa a imprensa para falar de um assunto particular, só que dessa vez foi longe demais usando o nome do Cícero, que não está aqui para se defender. Uma grande falta de respeito!".

Nizo ainda afirmou que a viúva do pai "vem dando entrevistas bizarras sempre se colocando como vítima", mas que a demora no processo se deve a ela. "Esse é um inventário que está rolando há 10 anos e esta demora se deve muito à incompetência e omissão dela enquanto inventariante", acusou.

Chico Anysio teve oito filhos com seis mulheres diferentes: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo, Vitória e André Lucas. A questão judicial começou porque o artista retirou do testamento Lug, por conta de uma briga familiar. A justiça anulou o documento pela ilegalidade da ação.

Segundo Malga, outro impasse diz respeito à divisão dos bens materiais e da propriedade intelectual. De acordo com a viúva, Chico teria definido que os primeiros iriam para ela, enquanto a segunda iria para os filhos. A decisão também foi negada judicialmente.

Desde 2017, Bruno Mazzeo se tornou o inventariante do espólio de Chico Anysio, após Malga ter sido retirada da administração dos bens do marido por, segundo denúncia dos herdeiros do artista, não ter prestado contas do período em que era ela a responsável pelo espólio.

