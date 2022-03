Xuxa relembra episódios em que Bolsonaro xingou mulheres: "Inaceitável"

Xuxa Meneghel usou as redes sociais no último domingo, 20 de março, para criticar a postura do presidente Jair Bolsonaro com relação às mulheres. Por meio de um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a apresentadora relembrou episódios em que o político xingou mulheres publicamente.

"Inaceitável... Inadmissível. Nada, nem ninguém pode dizer que tá fora de um contexto… Machista, preconceituoso, ignorante, qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito", escreveu a artista na postagem.

O vídeo mostra um homem destratando uma mulher dentro de um restaurante e depois compara com cenas de Bolsonaro xingando mulheres. Em um dos vídeos, ele fala a uma jornalista: “Você é uma idiota, uma ignorante". Outra cena mostra uma discussão conhecida do presidente com a deputada Maria do Rosário, em que ele a chama de “vagabunda”.

O vídeo fez parte da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) ao se candidatar à presidência em 2018. "Quem não respeita as mulheres, não merece o seu respeito", dizia a campanha.

Famosos reagiram à publicação de Xuxa. Anitta escreveu: "Gente, que horror". O ativista vegano Fábio Chaves declarou: "Ele não respeita nada nem ninguém". Fábio Porchat e Angelica também demonstraram apoio à postagem.

Confira o vídeo postado por Xuxa:

