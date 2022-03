K-pop: Stray Kids faz comeback com videoclipe de "Maniac" e novo álbum

O grupo sul-coreano Stray Kids lançou o videoclipe do single "Maniac", além do novo álbum "Oddinary", que está disponível em todas as plataformas digitais

O Stray Kids fez seu comeback nesta sexta-feira, 18 de março. O grupo de k-pop lançou o álbum “Oddinary”, que está disponível em todas as plataformas digitais de música.

O disco conta com sete faixas: “Venom”, “Charmer”, “Freeze”, “Lonely St.", “Waiting For Us”, “Muddy Water” e “Maniac”. Esta última foi escolhida como o single principal e também ganhou um videoclipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Se a música do Stray Kids estava focada em mostrar o poder explosivo até agora, desta vez nós diminuímos um pouco, adicionando uma maneira mais relaxada e contida", disse Bang Chan, o líder do grupo, em coletiva de imprensa para os veículos de comunicação internacionais.

A letra da música “Maniac”, escrita pelos membros Bang Chan, Chang Bin e Han, expressa uma tentativa de se distanciar daquilo que é considerado normal na sociedade. “Relaxe todo mundo, pare de fingir ser normal. Todos os seus sorrisos parecem estranhos. Quando o bloqueio é liberado, somos todos iguais. Seus olhos não podem me enganar”, entoam.

Apesar do lançamento, a agenda profissional do grupo foi cancelada até a próxima semana após o rapper Chang Bin testar positivo para covid-19. Os outros integrantes, entretanto, receberam testes com resultados negativos.

O Stray Kids é um dos principais nomes da quarta geração do k-pop. Composto pelos membros Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N., o grupo estreou em 2017.

Os oito artistas já reúnem várias músicas famosas em sua discografia, como “God’s Menu”, “Thunderous”, “Back Door” e “Miroh”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto K-pop: Solar, do Mamamoo, lança primeiro mini-álbum "Face"

Bloquinho Goxtoso: Silva e Duda Beat fazem show na Praia do Futuro

10 músicas para o fim de semana; de Barões da Pisadinha a Normani

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast aqui.

Tags