Bloquinho Goxtoso: Silva e Duda Beat fazem show na Praia do Futuro

"Conseguimos nos manter ativos até aqui e continuaremos firmes para o nosso reencontro! Segura só mais um pouquinho que vai ser Goxtoso o nosso abraço!”. Em janeiro, a Caixa de Evento anunciou o adiamento do Bloquinho Goxtoso após decreto estadual que proibia eventos de pré-carnaval e carnaval devido ao aumento de casos de síndromes respiratórias e gripais no Ceará.

Neste fim de semana, é a vez da folia voltar a “abraçar” Fortaleza com apresentações de Silva, Duda Beat e Camila Marieta na Barraca Santa Praia, na Praia do Futuro. Os ingressos estão disponíveis no site do Bloquinho, nas lojas Clube Melissa dos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi e na própria Barraca Santa Praia.

Antes planejado para ocorrer em dois fins de semana, o evento de pré-carnaval - que tem apoio do Vida&Arte - será realizado agora em dois dias, começando nesta sexta-feira, 18, com quatro atrações a partir das 21 horas: Superbanda, Rafael Newbold, Jessik e Silva, a apresentação principal da noite. O cantor capixaba, aliás, realiza o show no Bloquinho Goxtoso semanas antes do início de sua turnê nacional, intitulada “Bloco do Silva”.

Responsável por músicas como “A Cor É Rosa” e “Te Vi Na Rua”, Silva traz neste show repertório em ritmo de axé, com releituras de canções de Daniela Mercury, Banda Eva e outros sucessos. O artista já fez parcerias com profissionais como Ivete Sangalo, Ludmilla e Anitta, além de ter sido indicado ao Grammy Latino.

Ao Vida&Arte, Silva falou sobre a emoção de retornar à Capital cearense: "Amo Fortaleza! Tenho direitinho na memória a primeira vez que toquei por aí e até então eu nunca tinha sido tão bem recebido. Vai ser muito bom matar essa saudade!".

No dia seguinte, 19, a partir das 19 horas, é a vez de Piracema e DJ Lipec se juntarem às cantoras Camila Marieta e Duda Beat - esta, por sua vez, retorna a Fortaleza como atração principal do dia. Um dos grandes nomes contemporâneos do pop nacional, a pernambucana traz ao Bloquinho repertório dançante após lançamento do single “Dar Uma Deitchada”.

Com discografia preenchida pelos álbuns "Sinto Muito" (2018) e "Te Amo Lá Fora" (2021), a artista apresenta “sensualidade, dança e sonoridade solar” nesta nova fase. Duda Beat também se prepara para a sua segunda turnê internacional e o show na Capital cearense antecede esse outro ponto importante de sua carreira.

Duda Beat não esconde a felicidade em voltar a se apresentar em Fortaleza - e já garante que os fãs podem esperar “um showzão”. Músicas dos álbuns “Sinto Muito” e “Te Amo Lá Fora”, além de algumas canções feitas em parcerias com outros artistas, preenchem o repertório da cantora no show do Bloquinho.

“Eu acho que a atmosfera será uma delícia, de celebração. Estou muito animada para cantar ‘Dar Uma Deitchada’ em Fortaleza e ‘Te Amo Lá Fora’, que ainda não tive a oportunidade de apresentar na Cidade”, comenta a pernambucana.

A apresentação de Duda na Capital cearense antecede o início de sua turnê internacional. Para a cantora, Fortaleza é um lugar pelo qual nutre “um carinho especial”. Ela lembra da alteração de data da apresentação no Bloquinho e acredita que as coisas “acontecem no tempo certo”.

“O show de Fortaleza seria no início do ano, mas tivemos o adiamento. Entretanto, acho que as coisas acontecem no tempo certo e que esse show ficará na história da Cidade e da minha vida”, comenta.



Depois de se apresentar em 2021 no The Voice e, mais recentemente, na edição especial do Festival Jazz & Blues, a cearense Camila Marieta sobe neste sábado, 19, no palco do Bloquinho Goxtoso. Com repertório que passeia entre o pop, pop rock, hip hop e R&B, Marieta planeja levar ao público interpretações suas de artistas como Jorja Smith, Beyoncé, Katy Perry e Arctic Monkeys, “tudo em uma pegada mais funkeada”.

Camila busca trazer “muito da arte cearense” em sua apresentação. Esse seu desejo, por sinal, começa com o look autoral que estreará neste fim de semana. Além disso, os músicos que a acompanham são todos nordestinos, promovendo, assim, elementos mais regionais ao seu show.



"Eu vou levar muito da arte cearense pro palco, tanto no look autoral que irei vestir, de uma estilista cearense, Sherida Livas, como todos os meus músicos são nordestinos e grande parte deles são músicos renomados nacionalmente”, afirma. A artista acrescenta: “Prefiro dizer que vamos representar bem a música brasileira no palco, não só a local, pois acredito que hoje nosso som chega nacionalmente”.

O Bloquinho Goxtoso volta a ocorrer depois de ser adiado. Organizador do evento, Kássio César relata que a alteração de data trouxe modificação até no perfil do público que assistiria aos shows. Previsto inicialmente para janeiro, “época de alta estação e com muitos turistas em Fortaleza”, o Bloquinho se tornou destino para outras pessoas, que agora estão “se sentindo mais seguras em sair com o aumento da vacinação”.

A programação, porém, segue reunindo artistas tanto nacionais quanto locais - neste caso, por exemplo, a cantora Jessik com releituras de “axés e brasilidades para dar uma levantada no astral do primeiro dia”. Assim, para Kássio, o evento consegue “enaltecer” a música brasileira e "abrir espaço para artistas da cena local”.

Kássio encara a realização do Bloquinho Goxtoso após adiamento como uma forma de “reencontro” e de impacto na “cadeia produtiva” cultural que foi afetada pelas restrições adotadas ao longo da pandemia. “É um momento de reencontro e de movimentarmos uma cadeia produtiva que foi duramente afetada. Segmentos que estavam totalmente paralisados e que, agora, estão tendo a oportunidade de retomar suas atividades”, alega.

Ele complementa: “Isso beneficia a economia da Cidade. Tem uma dupla importância: o reencontro das pessoas e também a retomada da economia”.



Atrações:

Sexta-feira, 18, às 21 horas

- Silva, Superbanda, Rafael Newbold e Jessik

Sábado, 19, às 19 horas

- Duda Beat, Camila Marieta, Piracema e DJ Lipec



Onde: Barraca Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antonio Diogo)

Quanto: R$ 360 (inteira); ingressos à venda em bloquinhogoxtoso.com.br e lojas Clube Melissa (Rio Mar Fortaleza e Shopping Iguatemi Fortaleza)



