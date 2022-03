K-pop: Novo grupo feminino XG lança seu primeiro single "Tippy Toes"

Dentre as novidades mais aguardadas do mundo do k-pop, está a canção de estreia do novo grupo feminino “XG”, um acrônimo para “Xtraordinary Girls” (Garotas Extraordinárias). A espera acabou nessa sexta-feira, 18, com o lançamento da faixa e do videoclipe de “Tippy Toes” após dois meses de espera desde a primeira notícia sobre o assunto.

O septeto é composto por Jurin, Chisa, Harvey, Hinata, Juria, Maya e Cocona, todas novatas no cenário musical asiático.



As integrantes impressionam tanto por suas habilidades no canto e na dança, quanto por ser a primeira experiência delas em um grupo de k-pop. Como mulheres novas e aparentemente inexperientes conseguiram aperfeiçoar os seus talentos tão bem a ponto de formar um grupo famoso logo de início?

Não foi um caminho fácil: anos de treinamento foram registrados e disponibilizados no canal do Youtube do grupo com o título “XG - The Journey" (2017-2022).

As expectativas eram tão altas que, a cada nova postagem do grupo nas redes sociais, o público respondia com entusiasmo. Esse sucesso pode ser comprovado pelo fato de que as cópias físicas em vinil e CD esgotaram em menos de 48 horas após sua disponibilização na “Weverse Shop”, na “MERCHBAR” e no site oficial do grupo, segundo a revista KoreaIN.

Logo em seu primeiro single, é perceptível uma melodia forte junto de uma letra de empoderamento que motiva o público com uma energia de poder, como se fosse possível alcançar todos os seus sonhos. Já o ritmo de Hip-Hop e R&B combina bem com o intuito da música e colabora com a coreografia dançante.

Além disso, “Tippy Toes” trata de um novo conceito de empoderamento feminino, que vai na contramão dos últimos lançamentos do k-pop, como “Step Back”, de “GOT The Beat”, e sua letra que alimenta os estereótipos sobre a figura feminina.

Serviço

Faixa e videoclipe “Tippy Toes”, do grupo de k-pop “XG”. Já disponível em todas as plataformas digitais.

