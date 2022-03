Bloquinho Goxtoso: saiba mais sobre os artistas que estarão no evento

Mesmo comemorando o Carnaval fora de época, o Bloquinho Goxtoso promete trazer toda a folia que foi adiada devido ao decreto estadual de janeiro. Naquele período, a realização de pré-carnaval e carnaval estava proibida como medida sanitária relacionada ao aumento de casos de síndromes respiratórias e gripais no Ceará. Após cerca de dois anos sem shows abertos ao público, o Bloquinho marca o retorno de eventos para uma grande quantidade de pessoas nas terras cearenses.



Com data marcada para esse final de semana, o Bloquinho Goxtoso acontecerá na Santa Praia, barraca localizada na Praia do Futuro, e contará com a presença dos artistas Silva, Superbanda, Rafael Newbold e Jessik em seu primeiro dia, que acontece nesta sexta-feira, 18.

No segundo dia do Bloquinho Goxtoso, que é neste sábado, 19, as atrações musicais são por conta de Duda Beat, Camila Marieta, Piracema e DJ Lipec. A cantora Duda será a apresentação principal da noite com sua alegria e sensualidade, características marcantes da pernambucana.

O percuso de Silva

Transitando entre o pop, a MPB e o axé, ele ganhou o reconhecimento do público ao interpretar as músicas da cantora Marisa Monte no canal “Bis”, em 2020.

No mesmo ano, foi lançado o álbum “Silva Canta Marisa” com uma canção feita em parceria com a própria homenageada, chamada “Noturna (Nada de Novo na Noite)”. Assim, o artista iniciava o seu caminho rumo ao sucesso.

O capixaba também criou o seu próprio bloco de rua, intitulado “Bloco do Silva”, logo antes da pandemia. O repertório é composto por sucessos do início de 1990, como Daniela Mercury e Banda Eva, além dos clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil.

Trajetória de Duda Beat

Diferente de Silva, Duda apostou em canções que fugiam dos clássicos no começo de sua carreira. A cantora ganhou o reconhecimento do público logo em seu álbum de estreia “Sinto Muito” (2018), composto por músicas de assunto cliché, mas com arranjos diferentes. Foi assim que nasceu a “rainha da sofrência do pop”, apelido dado à artista pelo público por cantar sobre relacionamentos amorosos que deram errado.



Apesar da tristeza inerente ao tema, aposta em ritmos alegres que criam um contraste evidente com a letra para o público poder dançar, além de chorar. “Bixinho”, de sua autoria, virou hit nacional e acabou aparecendo na edição passada do BBB (Big Brother Brasil) na voz da campeã do programa, Juliette Freire.

Três anos depois do lançamento do seu primeiro disco, Duda Beat lançou “Te Amo Lá Fora” (2021) com a intenção de parecer mais alegre em suas obras. Apesar do seu intuito, o álbum acabou soando triste e melancólico como o primeiro, mas com um lirismo digno de poesia mesmo ao tratar de assuntos rotineiros.

Em seu single lançado recentemente, “Dar Uma Deitchada”, a cantora consegue dar um tom mais feliz à sua música e investir em uma coreografia dançante para agitar os palcos do Bloquinho.

Programação

Sexta-feira, de 21h às 3 horas

- Silva, Superbanda, Rafael Newbold e Jessik

Sábado, de 19h às 3 horas

- Duda Beat, Camila Marieta, Piracema e DJ Lipec

Bloquinho Goxtoso

Quando: sexta-feira, 18, e sábado, 19

Onde: Barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antônio Diogo)

Quanto: R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia)

Ingressos: no site do Bloquinho Goxtoso e nas lojas do Clube Melissa (Shopping Rio Mar Fortaleza e Shopping Iguatemi Fortaleza)

