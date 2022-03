Gratuito: Espetáculo "Zabumba" reflete a pluralidade do Nordeste, no Dragão

Espetáculo acontece neste domingo, 20, no Teatro do Dragão do Mar

Quando Luiz Gonzaga cantou os relatos da saída do sertão, logo avisou que só trazia "a coragem e a cara" em um pau de arara. O transporte, comumente utilizado no Nordeste, é um dos elementos centrais do espetáculo "Zabumba", cuja primeira apresentação no Teatro do Dragão do Mar acontece neste domingo, 20, às 17 horas. Os personagens embarcam no veículo para construir uma narrativa que permeia as múltiplas figuras nordestinas. Com âncora na pluralidade das linguagens artísticas, como a música e a dança, a produção objetiva aproximar a cultura popular do público geral.

"O espetáculo nasce a partir da vontade de fazer um trabalho de dança para crianças, que vai se tornando para todo mundo. Ele surge pelo desejo de deixar viva essa relação com as nossas histórias do Nordeste", detalha a diretora Andréia Pires. O projeto foi viabilizado pelo Giro das Artes, festival realizado pela Quitanda Soluções Criativas e o Instituto BR, e estreou em outubro de 2021 no Cineteatro São Luiz. O elenco, composto por Aline Monteiro, Larissa Goes, Rafael Abreu, Rod Rosemberg, Sarah Escudeiro e Vinicius Cafer, performa ao som de canções desenvolvidas para "Zabumba". Na letra de uma das faixas, são enumerados alguns elementos dessa representação nordestina: "Açude, mangue, mar salgado/ Barco e bordado". Segundo a diretora, o trabalho se apropria da multilinguagem para oferecer "uma experiência de memória".

As melodias são apresentadas ao vivo pelos músicos Caio Ramirez, Igor Ribeiro e Pedro Madeira. "O que a gente faz é produzir poesia na dança, repente na música, quase como se a gente tivesse formando imagens que dessem uma acordada. O que a gente faz no palco está completamente ligado com a vida, mas temos o espaço de trabalhar com metáforas, como uma lupa, que façam refletir", pontua Andréia.

Os ingressos para o espetáculo estarão disponíveis na plataforma virtual Sympla, a partir das 15 horas de sábado, 19. Entradas também serão disponibilizadas na bilheteria do Dragão do Mar uma hora antes da apresentação no domingo, 20. A capacidade será limitada para 250 lugares e o público deve exibir o passaporte de vacinação e documento de identificação.

Espetáculo "Zabumba"

Quando: domingo, 20, a partir das 17 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81)

Gratuito

